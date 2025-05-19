Stock to BUY: Axis Securities की बड़ी भविष्यवाणी! 10% भागेगा ये स्मॉलकैप शेयर - आपका दांव है?

Stock to BUY: सोमवार को शेयर बाजार में जारी तेज उतार-चढ़ाव के बीच आज हम आपको एक ऐसे शेयर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसपर घरेलू ब्रोकरेज फर्म Axis Securities ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और भविष्यवाणी की है कि अगले 6-9 महीने में शेयर 10% ऊपर जा सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Pitti Engineering Ltd. बीएसई स्मॉलकैप पर लिस्ट इस शेयर पर ब्रोकरेज ने क्षमता विस्तार, ऑर्डर बुक में वृद्धि और प्रॉफिटैबिलिटी बढ़ने के कारण दांव लगाया है।

Pitti Engineering Share Price

सुबह 11:06 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 3.98% या 39.20 रुपये की तेजी के साथ 1025 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.62% या 35.75 रुपये की तेजी के साथ 1,022 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Pitti Engineering पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि कंपनी ने Q4FY25 के दौरान रेवेन्यू में 40% की सालाना ग्रोथ दर्ज की है जो हाल के अधिग्रहणों के कारण हुआ है। इसकी वजह से सेल की मात्रा में करीब 50% की वृद्धि हुई (Q4FY25 में 17,185 मीट्रिक टन बनाम Q4FY24 में 11,435 मीट्रिक टन)

ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी ने FY26 में 10% वॉल्यूम ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, जिसमें FY26 के लिए 2,000 करोड़ रुपये और FY27 के लिए ₹2,100-2,200 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस शामिल है। कंपनी का लक्ष्य FY26 में 68,000 टन तक पहुंचना और FY27 तक 72,000 टन की पूर्ण क्षमता का उपयोग करना है।

Pitti Engineering Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 1085 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने इसके पिछले बंद भाव 985 रुपये को करंट मार्कट प्राइस (CMP) मानते हुए बताया कि यहां से स्टॉक अगले 6-9 महीने में 10% ऊपर जा सकता है।