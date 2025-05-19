scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारDelhivery Share Price: एक खबर और तूफान बना शेयर! 12% से ज्यादा चढ़कर कर रहा है ट्रेड - DETAILS

Delhivery Share Price: एक खबर और तूफान बना शेयर! 12% से ज्यादा चढ़कर कर रहा है ट्रेड - DETAILS

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 10,80,959 इक्विटी शेयरों में अब तक ट्रेड हुआ है। चलिए जानते हैं आखिरी क्यों भाग रहा है Delhivery का शेयर?

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 19, 2025 10:22 IST

Delhivery Share Price: लॉजिस्टिक कंपनी Delhivery Ltd के शेयर में आज ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है और शेयर सुबह 10:14 बजे तक 12% से ज्यादा चढ़कर ट्रेड कर रहा है। आज शेयर अपने पिछले बंद भाव 321 रुपये के मुकाबले 336.95 रुपये पर खुला और 12% से ज्यादा चढ़कर अपने इंट्राडे हाई 362.95 रुपये पर पहुंच गया। 

बीएसई के डेटा के मुताबिक सुबह 9:56 बजे तक कंपनी के 10,80,959 इक्विटी शेयरों में अब तक ट्रेड हुआ है। चलिए जानते हैं आखिरी क्यों भाग रहा है Delhivery का शेयर?

क्यों है Delhivery के शेयरों में तेजी?

दरअसल कंपनी ने बीते शनिवार 17 मई को अपने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) के वित्तीय नतीजों को जारी किया था जहां कंपनी का प्रॉफिट ऑफटर टैक्स (PAT) ₹73 करोड़ रहा जहां एक पहले कंपनी को समान तिमाही में ₹69 करोड़ का लॉस हुआ था। Q4 में कंपनी द्वारा मजबूत वित्तीय आंकड़े जारी करने के बाद आज स्टॉक में यह ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। 

अगर पूरे वित्त वर्ष 25 की बात करें तो इस दौरान कंपनी का PAT ₹162 करोड़ रहा  जो वित्त वर्ष 24 में ₹249 करोड़ के नुकसान से ₹411 करोड़ YoY की वृद्धि थी, जिससे वित्त वर्ष 25 को PAT प्रॉफिटैबिलिटी का पहला पूर्ण वर्ष बना दिया गया।

परिचालन से कंपनी का राजस्व YoY 6 प्रतिशत बढ़कर 2,192 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की समान तिमाही में 2,076 करोड़ रुपये था।

Q4 में कंपनी के EBITDA  में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई, जो कि Q4FY25 में ₹119 करोड़ (5.4 प्रतिशत मार्जिन) हो गई, जबकि Q4FY24 में यह ₹46 करोड़ (2.2 प्रतिशत मार्जिन) थी।

Delhivery Share Price

सुबह 10:14 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 12.68% या 40.70 रुपये की तेजी के साथ 361.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 12.62% या 40.50 रुपये चढ़कर 361.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था। 

Delhivery Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर 16 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 28 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 5 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 16 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
