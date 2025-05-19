Protean Share: पाताल में पहुंचा भाव! 20% का लगा लोअर सर्किट - वजह?

Protean eGov Share Price: सोमवार 19 मई को Protean eGov Technologies Ltd के शेयर में 20% का लोअर सर्किट लगा है। स्टॉक आज अपने पिछले बंद भाव 1428.80 रुपये के मुकाबले 1199 रुपये पर खुला था और 20% के लोअर सर्किट के साथ अपने इंट्राडे लो 1143.05 रुपये पर पहुंच गया।

Protean eGov Technologies Limited एक भारतीय टेक कंपनी है। यह कंपनी भारत में विभिन्न सरकारी निकायों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और ई-गवर्नेंस पहल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करती है।

स्टॉक में गिरावट की वजह कंपनी द्वारा शेयर की बड़ी जानकारी है जिसके बाद स्टॉक टूटा है। चलिए जानते हैं कंपनी ने क्या बताया है।

Protean eGov Technologies Share Price

स्टॉक आज बीएसई और एनएसई पर 20% गिरकर 1143.05 रुपये पर पहुंच गया है।

क्यों गिरा Protean शेयर?

दरअसल कंपनी ने रविवार 18 मई को अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी को आयकर विभाग द्वारा PAN 2.0 प्रोजेक्ट के डिजाइन और विकास के लिए नहीं चुना गया है। बस इस खबर के बाद स्टॉक में आज यह भारी गिरावट देखने को मिली है।

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि आयकर विभाग ने हमें सूचित किया है कि RFP (Request for Proposals) चयन प्रक्रिया के अगले दौर के लिए हमारे नाम पर विचार नहीं किया गया है। कंपनी ने बताया कि इस विषय पर अगर कोई अपडेट आता है तो वो समय-समय पर देती रहेगी।

कंपनी के परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं

कंपनी ने अपने फाइलिंग में बताया कि आयकर विभाग द्वारा कंपनी के नाम पर विचार नहीं किए जाने से कंपनी के चल रहे कामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

Protean eGov Technologies Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 13 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 21 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 37 प्रतिशत से अधिक टूटा है। साल 2025 में अब तक यानी YTD आधार पर स्टॉक अब तक 41 प्रतिशत टूट चुका है।

