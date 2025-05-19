Defence Stocks: 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, डाटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई), मिश्र धातु निगम लिमिटेड (MIDHANI), कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल) जैसे डिफेंस स्टॉक्स में 71 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है।

भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर में प्रदर्शित मजबूत घरेलू डिफेंस मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता ने डिफेंस शेयरों में और तेजी ला दी है।इस उछाल के बाद निवेशक इस उलझन में हैं कि डिफेंस शेयरों में अब आगे कैसे बढ़े क्या प्रॉफिट बुक कर लें या फिर एग्जिट ले लें। चलिए डिटेल में जानते हैं।

आज कैसा है अब तक डिफेंस स्टॉक्स का हाल?

सुबह 11:50 बजे तक के आंकड़े

मुनाफावसूली की जा सकती है- एक्सपर्ट

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विजयकुमार ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में मीडियम से लॉन्ग टर्म में अभी संभावनाएं उज्ज्वल हैं, लेकिन डिफेंस शेयरों का वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है इसलिए, निवेशकों को बेहद सतर्क रहना होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक इस सेक्टर में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है।

आंकड़ों के मुताबिक 22 अप्रैल से पारस डिफेंस में 71 प्रतिशत की तेजी आई है। इसी अवधि में डेटा पैटर्न इंडिया में 46.47 प्रतिशत, जीआरएसई में 42 प्रतिशत और मिधानी में 41 प्रतिशत की तेजी आई।

वहीं इस दौरान बीएसई सेंसेक्स में मात्र 4 प्रतिशत की तेजी आई है। कोचीन शिपयार्ड, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बीडीएल और डीसीएक्स सिस्टम्स के शेयरों में 27-36 प्रतिशत की तेजी देखी गई।

मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और बीईएमएल लिमिटेड में 16-27 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के अजीत मिश्रा ने कहा कि डिफेंस जैसे थीमैटिक प्ले ने हाल के हफ्तों में असाधारण प्रदर्शन दिखाया है और आगे भी अवसर प्रदान कर सकते हैं। हालांकि, ट्रेडर्स को मोमेंटम ट्रेड करते समय स्पष्ट एग्जिट रणनीतियों सहित एक अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, और मजबूत सपोर्ट के बिना विपरीत स्थिति लेने से बचना चाहिए।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग का मानना है कि मजबूत ऑर्डर संभावनाओं के चलते डिफेंस शिपयार्ड सेगमेंट का आउटलुक पॉजिटिव है।