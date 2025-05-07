scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारसोलर वॉटर पंप बनाने वाली कंपनी लाएगी IPO, निवेश से पहले जानें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

सोलर वॉटर पंप बनाने वाली कंपनी लाएगी IPO, निवेश से पहले जानें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

अगर आप आईपीओ में निवेश करते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए है। शेयर बाजार में जल्द ही GK Energy IPO आने वाला है। हाल ही में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की जानकारी दी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 7, 2025 16:03 IST
GK Energy IPO
अगर आप IPO में निवेश करने के मौके तलाश रहे हैं, तो जल्दी ही एक नया नाम बाजार में दस्तक देने वाला है  GK Energy Limited। यह कंपनी किसानों के लिए सोलर पावर्ड वॉटर पंप बनाने में विशेषज्ञ है। अब यह कंपनी अपना IPO लाने जा रही है, जिसे हाल ही में SEBI से अंतिम मंजूरी मिल चुकी है।

advertisement

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

जीके एनर्जी ने हाल में SEBI को आईपीओ का अपडेटेड ड्राफ्ट फाइल किया है। इस फाइल के हिसाब से वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का रेवेन्यू 1094.83 करोड़ रुपये रहा, जो कारोबारी साल 2022-23 में 285.03 करोड़ रुपये था।

वहीं, कंपनी के EBITDA में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। पिछले कारोबारी साल में कंपनी के EBITDA में 11.6 गुना बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी पेमेंट ऑफ्टर टैक्स (PAT) 133.20 करोड़ रुपये रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में कंपनी का PAT 10 करोड़ रुपये था। 

बिक्री और मुनाफे में आई बड़ी छलांग

हालांकि एक तरफ जहां खर्चे बढ़े हैं, वहीं कंपनी की कमाई और मुनाफा भी तेजी से बढ़ा है। रेवेन्यू ₹175.98 करोड़ से बढ़कर ₹421.90 करोड़ तक पहुंच गया, यानी 140% की बढ़त। कंपनी की कुल आमदनी ₹176.43 करोड़ से बढ़कर ₹423.63 करोड़ तक पहुंची।

सबसे दिलचस्प बात ये है कि नेट प्रॉफिट ₹6.1 करोड़ से बढ़कर ₹51.08 करोड़ हो गया है, जो निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। इसका मतलब है कि कंपनी ने खर्चों के बावजूद मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है।

GK Energy IPO के बारे में

GK Energy का IPO दो हिस्सों में बंटा है। इसमें  ₹500 करोड़ का फ्रेश इश्यू है। इस रकम में से ₹422.45 करोड़ कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए इस्तेमाल करेगी। बाकी पैसे जनरल कॉरपोरेट उपयोग में लगाए जाएंगे।

वहीं, आईपीओ में 84 लाख शेयरों की बिक्री (Offer For Sale) हैं। ये शेयर कंपनी के प्रमोटर गोपल राजाराम काबरा और मेहुल अजीत शाह बेचेंगे। कंपनी अपने IPO में कर्मचारियों के लिए एक अलग कोटा भी रखेगी, ताकि वे भी इसका फायदा ले सकें।

इस पब्लिक इश्यू को बाजार में लाने की जिम्मेदारी IIFL Capital Services Limited और HDFC Bank Limited के पास है, जो कि बुक रनिंग लीड मैनेजर होंगे। वहीं, Link Intime India Pvt Ltd IPO का रजिस्ट्रार रहेगा।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
