Operation Sindoor से डर गया पाकिस्तान, PAK के रक्षा मंत्री ने भारत से लगाई गुहार

Stock Market: भारत ने मंगलवार को पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करते हुए 'ऑपरेशन सिंदूर'(Operation Sindoor) के तहत 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस हमले का असर सीधे पाकिस्तान के शेयर बाजार (Pakistan Share Market Crash) पर देखने को मिला। KSE-100 इंडेक्स एक ही दिन में 3,100 से ज्यादा अंक टूट गया और बाजार में हड़कंप मच गया।

शेयर बाजार से गायब हुआ भरोसा

पाकिस्तान के इस बड़े नुकसान की शुरुआत उस समय हुई जब भारत ने पाकिस्तान और POK के आतंकी अड्डों पर मिसाइल स्ट्राइक की। हमले के बाद निवेशकों में डर फैल गया और उन्होंने तेजी से शेयर बेचने शुरू कर दिए। KSE-100 इंडेक्स करीब 6 फीसदी गिरकर 1,07,296 के स्तर पर पहुंच गया। पिछले कुछ दिनों में ये इंडेक्स करीब 10,000 अंक गिर चुका है।

भारत में दिखी मजबूती

जहां पाकिस्तान का बाजार धड़ाम हुआ, वहीं भारत का शेयर बाजार सुस्त शुरुआत के बाद निचले स्तर से तेजी से उभरा। Nifty ने 24,220 का निचला स्तर छूने के बाद रिकवरी की और 24,350 के ऊपर आ गया। सेंसेक्स भी करीब 80,600 तक पहुंच गया, जबकि पहले यह 79,937 के स्तर तक फिसल चुका था।

पाकिस्तान डर में

“We have to defend ourselves,” Pakistani Defense Minister Khawaja Asif says in an interview with Bloomberg Television following India’s military strikes on its territory.



Follow our live blog for more: https://t.co/QMFr3s3CjR pic.twitter.com/OuKdtrdtdh — Bloomberg (@business) May 7, 2025

हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया कि अगर भारत और कोई कार्रवाई नहीं करता, तो पाकिस्तान भी कुछ नहीं करेगा। इस बयान से साफ हो गया कि पाकिस्तान लड़ाई से डर रहा है और उसकी ओर से कोई जवाब आने की उम्मीद नहीं है। इसका सीधा फायदा भारतीय बाजार को मिला, क्योंकि अब निवेशकों को लगने लगा है कि युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनेगी।

ग्लोबल मार्केट मजबूत

दुनियाभर के शेयर बाजारों में तेजी थी, लेकिन पाकिस्तानी बाजार अकेला ऐसा रहा जो बुरी तरह गिरा। ग्लोबल मार्केट्स का असर भारत पर भी पड़ा, लेकिन यहां निवेशकों ने जल्द ही स्थिति को भांपते हुए दोबारा निवेश शुरू कर दिया।

RAW की सटीक प्लानिंग

इस पूरे ऑपरेशन की खास बात ये रही कि भारत की खुफिया एजेंसी RAW ने आतंकी ठिकानों की सटीक पहचान की थी। इसके बाद वायुसेना, नौसेना और थलसेना ने मिलकर ये हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन में करीब 90 आतंकियों का सफाया हुआ।