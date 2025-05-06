भारतीय शेयर बाजार में निवेश के नए मौके मिलने वाले हैं। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने चार नई कंपनियों को IPO लाने की मंजूरी दे दी है। ये कंपनियां हैं: अजय पॉली, रेगाल रिसोर्सेज, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस और जाजू रश्मि रेफ्रैक्ट्रीज। इन कंपनियों के IPO में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल हैं। आइए, इन आईपीओ के बारे में जानते हैं।

Ajay Poly IPO

दिल्ली बेस्ड अजय पॉली एक मशहूर कंपनी है। यह कंपनी रेफ्रिजरेशन सीलिंग सॉल्यूशंस बनाती है। कंपनी ₹238 करोड़ का फ्रेश इश्यू लाएगी। इसके अलावा इस आईपीओ में 93 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल भी शामिल हैं। हर शेयर का फेस वैल्यू ₹1 तय किया गया है। कंपनी ने पिछले साल 28 दिसंबर 2024 को आईपीओ ड्राफ्ट फाइल किया था। इस इश्यू के लीड मैनेजर्स Motilal Oswal Investment Advisors और SBI Capital Markets हैं। वहीं, KFin Technologies रजिस्ट्रार की भूमिका में है।

Reggal Resources IPO

कोलकाता स्थित रेगाल रिसोर्सेज मक्का से बनने वाले स्पेशल प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी ₹190 करोड़ का फ्रेश इश्यू लाएगी। इस आईपीओ में प्रमोटर्स द्वारा 90 लाख शेयर्स का ऑफर फॉर सेल भी रहेगा। शेयर्स का फेस वैल्यू ₹5 रखा गया है। कंपनी ने 31 दिसंबर 2024 को आईपीओ पेपर्स फाइल किए थे। इस आईपीओ को Pantomath Capital Advisors और Sumedha Fiscal Services मैनेज कर रहे हैं। आईपीओ के रजिस्ट्रार Link Intime है।

Laxmi India Finance IPO

जयपुर की लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस एक NBFC है। यह ग्रामीण और शहरी इलाकों में फाइनेंस सर्विस देती है। कंपनी का इश्यू 1,04,53,575 शेयर्स का फ्रेश इश्यू और 56,38,620 शेयर्स का OFS होगा। हर शेयर का फेस वैल्यू ₹5 है। 15 दिसंबर 2024 को कंपनी ने आईपीओ पेपर्स फाइल किए थे। इस इश्यू के लीड मैनेजर PL Capital Markets, और रजिस्ट्रार Link Intime है।

Jajoo Rashmi Refractories IPO

जाजू रश्मि रेफ्रैक्ट्रीज जयपुर की कंपनी है। यह कंपनी फेरो अलॉयज बनाती है जो स्टील सेक्टर में अहम भूमिका निभाते हैं। ये आईपीओ पूरी तरह फ्रेश इश्यू होगा। इस आईपीओ से कंपनी ₹150 करोड़ जुटाए जाएंगी। हर शेयर का फेस वैल्यू ₹10 होगा। कंपनी ने पेपर्स 21 दिसंबर 2024 को फाइल किए थे। इस आईपीओ के लीड मैनेजर Unistone Capital और रजिस्ट्रार Bigshare Services है।