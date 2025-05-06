Ather Share Price: धड़ाम! लिस्टिंग के बाद टूटा स्टॉक, IPO प्राइस से नीचे आया भाव

Ather Energy Share Price: शेयर बाजार में 2% के प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद Ather Energy Ltd के शेयर में जोरदार गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का शेयर अब अपने आईपीओ प्राइस से नीचे ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का प्राइस 321 रुपये था।

सुबह 10:30 बजे तक स्टॉक बीएसई पर स्टॉक 3.25% या 10.60 रुपये गिरकर 315.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.40% या 11.15 रुपये टूटकर 316.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

2% के प्रीमियम पर हुई थी लिस्टिंग

एथर एनर्जी के शेयर की लिस्टिंग इसके आईपीओ प्राइस 321 रुपये के मुकाबले NSE पर 2.18 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 328 रुपये पर लिस्ट हुआ था तो वहीं BSE पर स्टॉक 1.57 प्रतिशत के प्रीमियम के साथ 326.05 रुपये पर लिस्ट हुआ था।

Ather Energy IPO Details

कंपनी का आईपीओ साइज 2,980.76 करोड़ रुपये है जहां कंपनी फ्रेश इश्यू के जरिए 8.18 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 2,626 करोड़ रुपये और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए 1.11 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके 354.76 करोड़ रुपये जुटाना चाहती थी।

इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन 28 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए खुला था और कंपनी ने 304-321 रुपये का प्राइस बैंड तय किया था। अगर लॉट साइज की बात करें तो कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट तय किया था, इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,984 रुपये का निवेश करना था। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd था।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

इस आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी महाराष्ट्र में E2W फैक्ट्री की स्थापना के लिए Capex के रूप में करेगी। इसके अलावा कंपनी इन पैसों का इस्तेमाल कंपनी द्वारा लिए गए कुछ उधारों को पूरा या आंशिक प्री-पेमेंट करने, R&D करने, मार्केटिंग करने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य को पूरा करने के लिए करेगी।

हीरो मोटोकॉर्प के पास है सबसे बड़ी हिस्सेदारी

दिग्गज 2 व्हीलर निर्माता हीरो मोटोकॉर्प के पास एथर एनर्जी की सबसे बड़ी 37.2% हिस्सेदारी है। अन्य प्रमुख शेयरहोल्डर्स में GIC (Caladium Investment) हैं जिसके पास 15.04% हिस्सेदारी और India-Japan Fund हैं जिसेक पास 10.29% हिस्सेदारी है।