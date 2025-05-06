Circuit-to-circuit stock: Stock Market में एक ऐसा स्मॉलकैप शेयर भी हैं जिसने निवेशकों के होश उड़ा दिये हैं। दरअसल, इस छोटे से शेयर पर लगातार अपर सर्किट लग रहा है। हैरानी वाली बात है कि 6 जनवरी 2025 से स्टॉक पर बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा है। ऐसे में जिन निवेशकों ने इस शेयर में इन्वेस्ट किया है उन्हें शानदार रिटर्न मिला है।

हम Colab Platforms की बात कर रहे हैं। आज भी Colab Platforms के शेयर पर 2 फीसदी का अपर सर्किट लगा है। अब इस शेयर का भाव ₹146.50 है। वहीं, इस साल जनवरी की शुरुआत में स्टॉक की कीमत ₹35 रुपये थी।

निवेशकों को मिला मल्टीबैगर रिटर्न

इस छोटे से शेयर ने निवेशकों को कम समय में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। BSE Analytics शेयर ने 2025 में अभी तक (YTD के आधार पर) 374 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने इस साल जनवरी में 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹2 लाख से ज्यादा होती।

शेयर खरीदने के लिए क्यों लगी होड़?

ऐसे में सवाल आता है कि इस शेयर को लेकर निवेशकों की दिलचस्पी क्यों बढ़ी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट (Stock Split) का एलान किया है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि वह ₹2 फेस वैल्यू वाले शेयर को स्प्लिट करके उसकी वैल्यू ₹1 करेगा। कंपनी ने इससे पहले 1:5 रेश्यो से स्टॉक स्प्लिट किया था।

स्टॉक स्प्लिट के साथ कंपनी ने निवेशकों के लिए डिविडेंड का एलान भी किया है। 24 अप्रैल 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड को मंजूरी मिल गई। कंपनी शेयरधारकों को हर शेयर पर ₹0.01 का डिविडेंड दे रही है। इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 16 मई 2025 निर्धारित की गई है।

पांच साल में कितना दिया रिटर्न

BSE की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के स्टॉक ने लिस्टिंग से लेकर अभी तक शानदार रिटर्न दिया है। इस शेयर ने बीते 6 महीने में 868 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, एक साल में स्टॉक ने 697 फीसदी का रिटर्न दिया। इसी तरह तीन साल में शेयर ने 3848 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 6000 फीसदी से ज्यादा का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले ₹50,000 के शेयर खरीदे होते तो आज उसके निवेश की वैल्यू 3 करोड़ से ज्यादा होती। आपको बता दें कि कंपनी का मार्केट-कैप 1,494.30 करोड़ रुपये है।