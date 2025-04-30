scorecardresearch
फैक्ट्री में लगी आग तो धड़ाम हुआ Defence Stock, निवेशकों को दे चुका 2500% का Multibagger Return

Stock Crash: आज के ट्रेडिंग सेशन में Premier Explosives Ltd का स्टॉक क्रैश हो गया। कंपनी के फैक्ट्री में आग लगने के बाद निवेशकों ने धड़ाधड़ शेयर बेचना शुरू कर दिया।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 30, 2025 15:57 IST
Premier Explosives Ltd Share

Multibagger Stock: शेयर बाजार में आज डिफेंस सेक्टर की कंपनी Premier Explosives Ltd के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में शेयर में लोअर सर्किट भी लग गया था। बता दें कि लोअर सर्किट लगने के बाद स्टॉक की ट्रेडिंग कुछ समय के लिए रुक जाती है। किसी भी शेयर को जब निवेशकों की तरफ से लगातार बेचा जा रहा होता है तब एक लिमिट के बाद लोअर सर्किट लगता है। 

Premier Explosives Ltd के शेयर 11.40 फीसदी यानी ₹53.25 गिरकर ₹414.05 प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए हैं। शेयर ने इंट्रा-डे में ₹383.55 के लो लेवल को टच किया। 

क्यों धड़ाम हुआ स्टॉक

कंपनी के शेयर में आई बिकवाली के पीछे की वजह फैक्ट्री में आग लगना है। दरअसल, तेलंगाना के Yadadri-Bhongir जिले के मोटकोंडूर मंडल में स्थित Premier Explosives Ltd की फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस दुर्घटना में 2 मजदूर लापता हो गए और 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं।

आपको बता दें कि यह हादसा Katepally के पास हुआ है। इस हादसे के बाद DII ने स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया था। कंपनी ने हाल ही में शेयरहोल्डिंग डेटा जारी किया था। इस डेटा के अनुसार कंपनी में DII की हिस्सेदारी में गिरावट आ रही है। जहां मार्च 2024 में DII की हिस्सेदारी 10.27 फीसदी थी तो वो मार्च 2025 में 8.04 फीसदी हो गई है।

स्टॉक ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न (Premier Explosives Ltd Share Performance)

स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो शेयर ने निवेशकों को लॉन्ग-टर्म में अच्छा रिटर्न दिया है। शेयर ने YTD के आधार पर साल 2025 में अभी तक 23.51 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पिछले एक महीने में शेयर में 23.46 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि, साल भर में स्टॉक 15 फीसदी गिरा है। 

शेयर ने दो साल में 397.25 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में 2563.04 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट वैल्यू लाखों में होती।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
