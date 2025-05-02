scorecardresearch
Penny Stock: ₹20 से कम वाला स्टॉक बना निफ्टी का टॉप गेनर, बैक टू बैक लग रहा अपर सर्किट - आपके पास है?

लॉगिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली ये इस कंपनी का स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 28 प्रतिशत चढ़ा है। आज लगातार तीसरा दिन है जब शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: May 2, 2025 13:27 IST

Penny Stock: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में जारी सुस्त कारोबार के बीच ये पेनी स्टॉक निफ्टी का टॉप गेनर है। आज इस ‘छोटू’ शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है। आज लगातार तीसरा दिन है जब शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है। इससे पहले पिछले 2 कारोबारी दिन 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को भी शेयर में अपर सर्किट लगा था।

लॉगिस्टिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली ये इस कंपनी का स्टॉक पिछले 1 हफ्ते में 28 प्रतिशत चढ़ा है। जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम Jet Freight Logistics Ltd. 

Jet Freight Logistics Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई और एनएसई पर 10 प्रतिशत चढ़कर 16.29 रुपये पर है। 

Jet Freight Logistics Share Price Return

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 28 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं पिछले 2 हफ्ते में स्टॉक 32 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 33 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 15 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 3 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। 

सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 12 प्रतिशत से अधिक और पिछले 2 साल में 46 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 3 साल में शेयर 40 प्रतिशत से अधिक टूटा है। 

5 दिन में 16,000 रुपये का प्रॉफिट

अगर 5 दिन पहले इस शेयर की कीमत 12.78 रुपये थी। इस कीमत पर अगर किसी निवेशक ने 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो उसके पास कंपनी के 50,000 ÷ 12 = 4,166 इक्विटी शेयर होता। 

आज 1 शेयर की कीमत 16 रुपये है। इस हिसाब से उस निवेशक के पास अभी 4166 × 16 = 66,656 रुपये होते। यानी सिर्फ 5 दिन में उस निवेशक ने 16 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया होता। 

Jet Freight Logistics के बारे में

जेट फ्रेट लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और तीसरे क्रॉस कंट्री लॉजिस्टिक्स में सक्रिय रूप से लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान करती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
