Belrise Industries IPO GMP: ऑफर खुलते ही गिरा जीएमपी! चेक करें प्राइस बैंड, लॉट साइज सहित अन्य डिटेल

IPO GMP: मेनबार्ड आईपीओ Belrise Industries Limited का ऑफर आज से सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है। यह आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है और इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल नहीं है। इस आईपीओ का साइज ₹2,150 करोड़ है और कंपनी 23.89 करोड़ इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रही है। चलिए जानते हैं आज कितना है इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) और क्या है अन्य आईपीओ डिटेल्स।

Belrise Industries Limited IPO Dates

रिटेल निवेशक इस आईपीओ को आज यानी 21 मई से 23 मई तक सब्सक्राइब कर सकते हैं।

Belrise Industries Limited IPO Price Band

कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 85-90 रुपये रखा है और साथ ही में लॉट साइज 166 शेयरों का तय किया है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम 14,110 रुपये का निवेशक करना होगा।

Belrise Industries Limited IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 26 मई को हो सकता है।

Belrise Industries Limited IPO Registrar

Link Intime India Private Ltd इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है।

Belrise Industries Limited IPO Listing Date

इस आईपीओ की लिस्टिंग बुधवार 28 मई को हो सकती है।

Belrise Industries IPO लेटेस्ट GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इसका लेटेस्ट जीएमपी 12 रुपये है। जो कल के 14 रुपये से 2 रुपये कम है।

कंपनी कहां करेगी आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल?

आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल कंपनी, लिए गए कुछ बकाया उधारों का पूरा या आंशिक रिपेमेंट/प्री-पेमेंट करने और कुछ पैसों का इस्तेमाल सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए करेगी।

Belrise Industries Limited के बारे में

कंपनी ऑटोमोटिव शीट मेटल और कास्टिंग पार्ट्स, पॉलिमर कंपोनेंट, सस्पेंशन और मिरर सिस्टम बनाती है जो विशेष रूप से दो-पहिया, तीन-पहिया और चार-पहिया पैसेंजर और कमर्शियल वाहनों के लिए है।

बेलराइज इंडस्ट्रीज भारत में एक विनिर्माण कंपनी है जो दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, कमर्शियल वाहनों और कृषि वाहनों के लिए सुरक्षा-महत्वपूर्ण सिस्टम और अन्य इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की विविध रेंज प्रदान करती है।

कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में मेटल चेसिस सिस्टम, पॉलिमर कंपोनेंट, सस्पेंशन सिस्टम, बॉडी-इन-व्हाइट कंपोनेंट और एग्जॉस्ट सिस्टम शामिल हैं।