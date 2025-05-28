PSU Stocks: मुनाफे में आई सरकारी कंपनी तो भागा स्टॉक, शेयर में आई 10% की तेजी

ITI Share Price: सरकारी कंपनी ITI ने पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही के नतीजे (ITI Q4 Result) जारी कर दिये। इन नतीजों के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए। आज ट्रेडिंग सेशन में आईटीआई के शेयर (ITI Share) 10 फीसदी चढ़ गए।

खबर लिखते वक्त आईटीआई के शेयर (ITI Share Price) 7.78 फीसदी की तेजी के साथ ₹331.75 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कैसा रहा कंपनी की परफॉर्मेंस (ITI Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का घाटा मुनाफे के करीब आ गया है। जहां पहले कंपनी ₹238.8 करोड़ के घाट में थी, वो अब घटकर ₹4.4 करोड़ हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू भी 74 फीसदी चढ़कर ₹1,045.7 करोड़ हो गया है। इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस ₹173.8 करोड़ से घटकर ₹28.2 करोड़ हो गया।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (ITI Share Performance)

कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई ₹592.70 और 52-वीक लो ₹210 है। स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले महीने में शेयर में 26.40 फीसदी की तेजी आई है।

वहीं, बीते छह महीने में स्टॉक 11.22 फीसदी चढ़ा है। इसी तरह शेयर ने एक साल में 9.49 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 299 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

