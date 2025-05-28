scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारPSU Stocks: मुनाफे में आई सरकारी कंपनी तो भागा स्टॉक, शेयर में आई 10% की तेजी

PSU Stocks: मुनाफे में आई सरकारी कंपनी तो भागा स्टॉक, शेयर में आई 10% की तेजी

PSU Share: शेयर बाजार में आज सरकारी कंपनी का शेयर फोकस में है। बाजार खुलते ही कंपनी के स्टॉक 10 फीसदी चढ़ गए।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 28, 2025 10:46 IST
PSU Share
ITI Share Price: सरकारी कंपनी ITI ने पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही के नतीजे (ITI Q4 Result) जारी कर दिये। इन नतीजों के बाद कंपनी के शेयर फोकस में आ गए। आज ट्रेडिंग सेशन में आईटीआई के शेयर (ITI Share) 10 फीसदी चढ़ गए। 

खबर लिखते वक्त आईटीआई के शेयर (ITI Share Price) 7.78 फीसदी की तेजी के साथ ₹331.75 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

कैसा रहा कंपनी की परफॉर्मेंस (ITI Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का घाटा मुनाफे के करीब आ गया है। जहां पहले कंपनी  ₹238.8 करोड़ के घाट में थी, वो अब घटकर  ₹4.4 करोड़ हो गया है। कंपनी का रेवेन्यू भी 74 फीसदी चढ़कर ₹1,045.7 करोड़ हो गया है। इसके अलावा कंपनी का ऑपरेटिंग लॉस ₹173.8 करोड़ से घटकर  ₹28.2 करोड़ हो गया। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (ITI Share Performance)

कंपनी के शेयर का 52 वीक हाई ₹592.70 और 52-वीक लो ₹210 है।  स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले महीने में शेयर में 26.40 फीसदी की तेजी आई है। 

वहीं, बीते छह महीने में स्टॉक 11.22 फीसदी चढ़ा है। इसी तरह शेयर ने एक साल में 9.49 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 299 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। 
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
