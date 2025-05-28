scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारAarti Industries Share: UBS ने बढ़ा दिया ₹500 शेयर का टारगेट, कहा- फटाफट खरीद डालें स्टॉक

Aarti Industries Share: UBS ने बढ़ा दिया ₹500 शेयर का टारगेट, कहा- फटाफट खरीद डालें स्टॉक

Aarti Industries Share: शेयर बाजार में एक बार फिर से आरती इंडस्ट्रीज के शेयर फोकस में आ गए हैं। हाल ही में ग्लोबल ब्रोकरेज UBS ने स्टॉक का रेटिंग और टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 28, 2025 11:13 IST
Aarti Industries Share
Aarti Industries Share

आज Aarti Industries के शेयर (Aarti Industries Share) करीब 3.5% चढ़ गए। अब स्टॉक का प्राइस (Aarti Industries Share Price) करीब ₹495 प्रति शेयर है। हाल ही में कंपनी के शेयर को लेकर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के बाद स्टॉक फोकस में आ गया है। 

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Aarti Industries Stock Price) 0.53 फीसदी की तेजी के साथ 481 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। 

क्या है ब्रोकरेज की राय (Aarti Industries Share Price Target)

ग्लोबल ब्रोकरेज कंपनी UBS की ओर से शेयर को डबल अपग्रेड किया गया। UBS ने Aarti Industries पर अपनी रेटिंग 'Sell' से बदलकर 'Buy' कर दी है। इसके अलावा शेयर का टारगेट प्राइस ₹615 से बढ़ाकर ₹625 कर दिया है।

बता दें कि ब्रोकरेज फर्म UBS ने पहले इस स्टॉक पर 'Sell' की सलाह दी थी। फर्म का मानना था कि केमिकल सेक्टर में गिरावट और MMA (n-methyl aniline) से जुड़ी चिंताएं थीं। अब UBS का कहना है कि ये सभी निगेटिव फैक्टर खत्म हो चुके हैं। फर्म ने कहा कि केमिकल सेक्टर में सुधार के संकेत दिख रहे हैं और MMA की डिमांड में भी अब स्टेबिलिटी आ रही है।

UBS को उम्मीद है कि कंपनी का परफॉर्मेंस आने वाले समय में सुधरेगा। इसके पीछे नया मैनेजमेंट और CEO की स्ट्रैटेजी अहम भूमिका निभा रही है। कंपनी अब लागत को कम करने और नए बिजनेस मौके तलाशने पर जोर दे रही है।

कैसे है शेयर की परफॉर्मेंस (Aarti Industries Share Performance)

आरती इंडस्ट्रीज के शेयर का 52-वीक हाई ₹765.50 और 52-वीक लो ₹344.20 है। शेयर ने पिछले एक महीने में 11 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 7.42 फीसदी की तेजी आई। इसी तरह सालभर में स्टॉक 23.58 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 28, 2025