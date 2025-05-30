Suzlon Energy Share: 14% भागा एनर्जी स्टॉक, एनलिस्ट ने बढ़ा दिया टारगेट

Suzlon Share Price: शुक्रवार के कारोबारी सत्र में सुजलॉन एनर्जी के शेयर 10 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। शेयर में आई तेजी के बाद ब्रोकरेज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस (Suzlon Share Target Price) बढ़ा दिया। सुबह 10 बजे से पहले ही शेयर करीब 14 फीसदी चढ़कर ₹74.30 के उच्चतम स्तर को टच कर लिया।

करीब 10.20 बजे कंपनी के शेयर (Suzlon Energy Share) 10 फीसदी की बढ़त के साथ 71.96 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे। गुरुवार को कंपनी के शेयर ₹65.44 पर क्लोज हुए थे। पिछले महीने की तुलना में मई में शेयर ने 16 फीसदी का रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में शेयर में 44 फीसदी की तेजी आई।



शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप (Suzlon M-Cap) ₹1,00,000 करोड़ के पार पहुंच गया। पिछले तीन महीने में शेयर 44 फीसदी चढ़ गया। हालांकि, साल भर में स्टॉक ने 55 फीसदी का रिटर्न दिया।

क्या है ब्रोकरेज की राय?

मोतिलाल ओसवाल (MOFSL) ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹83 कर दिया। MOFSL का मानना है कि कंपनी का तिमाही नतीजा अनुमान से अच्छा रहा है। ब्रोकरेज ने अनुमान जताया था कि सुजलॉन के EBITDA यानी कामकाजी मुनाफे में 15 फीसदी की बढ़ोतरी आएगी, जबकि कंपनी ने बताया कि चौथी तिमाही में EBITDA 38 फीसदी बढ़ा है।

ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹61 से बढ़ाकर ₹68 कर दिया। हालांकि, स्टॉक की रेटिंग ‘HOLD’ पर बरकरार रखा।

Nuvama के अनुसार कंपनी को सरकारी टेंडर से फायदा हुआ है। आगे भी कंपनी को FDRE/RTC/Hybrid टेक्नोलॉजी के सरकारी टेंडर से फायदा होगा। अभी कंपनी ने कर्मशियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट में अपनी पकड़ बनाई रखी है।

कैसा रहा तिमाही नतीजा (Suzlon Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कारोबारी साल के चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,181 करोड़ रुपये रहा। इसमें कंपनी का 600 करोड़ रुपये का टैक्स गेन भी शामिल हैं। वहीं, चौथी तिमाही में कंपनी का सेल ₹ 2,179.20 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,773.50 करोड़ रहा।