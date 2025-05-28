Aditya Birla Fashion Share को रखने की मिली सलाह, ब्रोकरेज ने घटाई रेटिंग

ब्रोकरेज कंपनी Nuvama Institutional Equities ने Aditya Birla Fashion & Retail Ltd (ABFRL) के शेयर की रेटिंग कम कर दी है। ब्रोकरेज ने पहले इसे खरीदने यानी Buy करने की सलाह दी गई थी, लेकिन अब स्टॉक का रेटिंग Hold कर दिया।

ABFRL अब Pantaloons, Ethnic Wear, Luxury Collective और ऑनलाइन ब्रांड TMRW जैसे नामों के साथ काम कर रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने लाइफस्टाइल बिजनेस को अलग कर दिया है। इसे एक नई कंपनी Aditya Birla Lifestyle Brands Ltd (ABLBL) में डाल दिया गया है। ये नई कंपनी जून 2025 तक शेयर बाजार में आ सकती है।

कंपनी के कुछ नए हिस्सों जैसे एथनिक वियर और डिजिटल ब्रांड्स ने अच्छा काम किया है। वहीं, Pantaloons और Style Up जैसे पुराने हिस्सों में गिरावट आई है। FY25 में कंपनी की कमाई में करीब 1% की गिरावट और बिक्री में भी 1.6% की कमी देखी गई है।

कंपनी ने कुछ स्टोर बंद कर दिए और छूट कम कर दी। Nuvama का कहना है कि अब आगे मार्जिन तभी बढ़ेगा जब कंपनी की बिक्री तेज होगी।

Nuvama ने कहा कि अब इस शेयर का सही दाम ₹84 होना चाहिए। फिलहाल ये शेयर ₹86.90 पर चल रहा है, जिसमें बुधवार को 1.25% की गिरावट दर्ज की गई।

FY25 में कंपनी ने करीब 50 स्टोर बंद किए। इससे खर्च घटा और मुनाफा बढ़ा। Q4 FY24 में जहां मुनाफा सिर्फ 2.2% था, वहीं Q4 FY25 में ये बढ़कर 11.9% हो गया। इसका फायदा खासकर एथनिक वियर और Pantaloons से हुआ।

कंपनी की योजना है कि इस साल 25-30 नए स्टोर खोले जाएं और अगले 2-3 साल में कुल 250 स्टोर तक पहुंचा जाए। कंपनी पर अभी 7,000 से 8,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। मैनेजमेंट का कहना है कि अगले 2-3 सालों में यह कर्ज चुकाया जाएगा।