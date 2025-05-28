ITC Share: होटल शेयर में आई गिरावट, विदेशी निवेशक ने कम कर दी हिस्सेदारी; आज एक्स-डेट पर ट्रेड कर रहा स्टॉक

आईटीसी लिमिटेड (ITC Limited) के शेयरों में बुधवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली। ट्रेडिंग की शुरुआत में ही कंपनी के शेयर करीब 4% गिरकर ₹415.10 तक पहुंच गए। इतनी बड़ी गिरावट की वजह एक बड़ी ब्लॉक डील है। इस डील के तहत कंपनी की भारी मात्रा में शेयर बेचे गए।

इसने बेची हिस्सेदारी

ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको (BAT) ने ITC में अपनी 2.57% हिस्सेदारी बेच दी है। बता दें कि BAT ITC की एक बड़ी विदेशी निवेशक कंपनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हिस्सेदारी की कुल कीमत करीब ₹14,000 करोड़ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि BAT ने 33.25 करोड़ शेयर ₹417 प्रति शेयर की दर से बेचे। यह बिक्री 6 अलग-अलग ब्लॉक डील्स के जरिए हुआ। इस डील के बाद BAT की ITC में हिस्सेदारी घटकर 25.4% रह गई है। बता दें कि BAT इससे पहले मार्च 2024 में भी ITC की 3.5% हिस्सेदारी बेच चुका है। उस समय कंपनी ने 43.6 करोड़ शेयर बेचे थे।

BAT यानी British American Tobacco एक ब्रिटिश कंपनी है। यह दुनियाभर में सिगरेट, तंबाकू और ई-सिगरेट जैसे निकोटीन प्रोडक्ट बनाती और बेचती है। यह कंपनी 1902 में बनी थी। इसका हेड-क्वाटर लंदन इंग्लैंड में है। भारत में इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी ITC में है।

आज शेयरधारकों को मिलेगा डिविडेंड (ITC Dividend)

ITC का शेयर आज एक्स-डिविडेंड पर भी ट्रेड कर रहा है। आज ITC के शेयरधारकों को डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड के हकदार केवल वह निवेशक रहेंगे जिनके डीमैट अकाउंट में आज आईटीसी के शेयर हैं। कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 28 मई 2025 निर्धारित की है।

ITC के बोर्ड ने निवेशकों के लिए ₹7.85 प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने की सिफारिश की है। यह डिविडेंड 25 जुलाई 2025 को होने वाली 114वीं AGM (वार्षिक आम बैठक) में मंजूरी के बाद मिलेगा। डिविडेंड का भुगतान 28 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच किया जाएगा।

कैसे रहे कंपनी के नतीजे (ITC Q4 Result)

पिछले कारोबारी साल के मार्च तिमाही में ITC का नेट प्रॉफिट ₹19,561.6 करोड़ रहा, जो पिछले साल के ₹5,020 करोड़ से काफी ज्यादा है। पूरे वित्त वर्ष 2024-25 की बात करें तो ITC का नेट प्रॉफिट ₹35,052 करोड़ रहा। वहीं, कंपनी का कुल राजस्व भी 10.4% बढ़कर ₹81,612.78 करोड़ हो गया।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (ITC Share Performance)

ITC के शेयर स्टॉक मार्केट में फोकस में रहते हैं। कंपनी के शेयर पिछले एक महीने में 1 फीसदी गिरा है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 11 फीसदी की गिरावट आई है। इसी तरह शेयर ने एक साल में निवेशकों को करीब 2 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, पांच साल में शेयर ने 113 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।