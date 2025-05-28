Apollo Microsystem Share: ₹113 करोड़ ऑर्डर मिलने के बाद भागा डिफेंस स्टॉक, शेयर ने बनाया नया रिकॉर्ड
Defence Share: आज डिफेंस सेक्टर में Apollo Microsystem के शेयर फोकस में है। कंपनी के शेयर ने नया रिकॉर्ड हाई को टच किया।
आज Apollo Micro Systems के शेयरों में जोरदार उछाल आया। कंपनी का शेयर करीब 15% चढ़कर ₹179 तक पहुंच गया। यह अब तक का इसका सबसे रिकॉर्ड हाई है। शेयर में ने सिर्फ दो दिनों में 27% का रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर ₹157.15 के भाव पर खुले। जबकि, मंगलवार के स्टॉक ₹155.80 से थोड़ा ऊपर बंद हुआ था।
खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 16 फीसदी चढ़कर 181.10 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।
मई महीने में अब तक Apollo Micro का शेयर 46% से ज्यादा चढ़ चुका है। डिफेंस सेक्टर में चल रही हलचल और Operation Sindoor जैसे घटनाओं की वजह से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर में और भी बड़े-बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं।
शेयर में आई तेजी के पीछे एक बड़ी वजह है। हाल ही में कंपनी को 113.81 करोड़ रुपये का नया डिफेंस ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर Avionic System नाम की कंपनी ने दिया है। यह कंपनी सिविल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट दोनों में काम करती है। कंपनी ने बताया कि यह प्रोजेक्ट थोड़ा सीक्रेट है, इसलिए इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा सकती। कंपनी ने ग्राहक के साथ नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) साइन किया है।
इतना ही नहीं, कंपनी ने ₹0.25 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी एलान किया है। यह डिविडेंड वित्त वर्ष 2024-25 के लिए है, जो शेयरधारकों की आगामी AGM (Annual General Meeting) में मंजूरी के बाद दिया जाएगा।
इस शेयर ने निवेशकों को शानदार मुनाफा दिया है। पिछले दो साल में शेयर ने 421% का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन साल में शेयर ने 1460% मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। इसी तरह 5 साल में शेयर ने 2040% का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।