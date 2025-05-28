scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारPenny Stock: Elon Musk से कनेक्शन वाले 40 पैसे शेयर में तेजी, लगातार लग रहा अपर-सर्किट

Penny Stock: Elon Musk से कनेक्शन वाले 40 पैसे शेयर में तेजी, लगातार लग रहा अपर-सर्किट

Pradhin Ltd Share: शेयर बाजार में 40 पैसे वाला Pradhin Ltd का शेयर फोकस में है। कंपनी के स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 28, 2025 12:14 IST
Pradhing Ltd. Share
Pradhing Ltd. Share

आज के ट्रेडिंग सेशन में प्रधीन लिमिटेड (Pradhin Limited) के शेयरों में 5% की तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर इंट्रा डे में ₹0.40 के हाई तक पहुंच गया। यह स्मॉल-कैप कंपनी बीते कुछ समय से लगातार निवेशकों के बीच फोकस में। कंपनी के शेयर शानदार तिमाही नतीजे और बड़े ऑर्डर के बाद चढ़ रहा है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ? (Pradhin Limited Q4 Result) 

वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा। चौथी तिमाही में प्रधीन लिमिटेड को ₹3.25 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। वहीं,पिछले साल इसी तिमाही में यह मुनाफा सिर्फ ₹76 लाख था। कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 7.52% बढ़कर ₹132.12 करोड़ पहुंच गई, जो कि पिछली बार ₹122.87 करोड़ थी।

कंपनी को मिला बड़ा इंटरनेशनल ऑर्डर 

प्रधीन लिमिटेड ने हाल ही में जानकारी दी थी कि उसे थाईलैंड की पायथन केमिकल कंपनी लिमिटेड से सुगंधित केमिकल्स (aromatic chemicals) का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी का कहना है कि यह उसका अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर है। इसके साथ ही कंपनी भविष्य में अन्य जटिल केमिकल्स के एक्सपोर्ट की प्लानिंग भी बना रही है, जिससे भारतीय मार्केट में उसकी स्थिति और मजबूत हो सके।

शेयर का हाल चाल

शेयर में पिछले एक महीने में 19% की गिरावट आई। वहीं, इस साल अब तक स्टॉक 52% की गिर गया। इसी तरह शेयर में पिछले एक साल में 69% की गिरावट आई है। तीन सालों में शेयर ने 56% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
May 28, 2025