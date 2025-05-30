scorecardresearch
Varroc Engineering Share: 7% चढ़ा इंजनियरिंग शेयर, ICICI Securities ने दिया नया टारगेट

Varroc Engineering Share Price: आज के ट्रेडिंग सेशन में वैरोक इंजीनियरिंग के शेयर 7 फीसदी चढ़ गए। ICICI Securities ने स्टॉक को खरीदने की सलाह दी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 30, 2025 13:43 IST
Varroc Engineering: ICICI Securities anticipates a gradual recovery in Varroc’s overseas business over the next one to two years, bolstered by recent order wins.
Varroc Engineering Share Price Target: 30 मई 2025 (शुक्रवार) के ट्रेडिंग सेशन में वैरोक इंजीनियरिंग के शेयर (Varroc Engineering share) में तेजी आई। कंपनी के शेयर ट्रेडिंग सेशन में 7 फीसदी तक चढ़ गए थे। दोपहर 1.15 बजे कंपनी के शेयर 4.15 फीसदी की तेजी के साथ 533.40 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

कंपनी ने हाल ही में पिछले कारोबारी साल के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। यह नतीजे उम्मीद से बेहतर आए हैं। शानदार तिमाही नतीजों के बाद निवेशकों कि दिलचस्पी इस शेयर में बढ़ गई। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Varroc Engineering Q4 Result)

कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में EBITDA मार्जिन 10.5 प्रतिशत रहा, जो साल-दर-साल लगभग 70 आधार अंकों की कमी को दर्शाती है। वैरोक इंजीनियरिंग का रेवेन्यू में साल-दर-साल 11 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

वैरोक इंजीनियरिंग ने चौथी तिमाही के दौरान नेट डेट को 40 करोड़ रुपये घटाकर 750 करोड़ रुपये करने में भी कामयाबी हासिल की। इसके साथ ही चीन के संयुक्त उद्यम हिस्सेदारी की बिक्री से और भी कमी की उम्मीद है।

कंपनी को वित्त वर्ष 26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग 250 करोड़ रुपये निवेश करने की उम्मीद है। ईवी सेगमेंट से कंपनी का रेवेन्यू कॉन्ट्रिब्यूशन वित्त वर्ष 24 में 5.3 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 9.8 प्रतिशत हो गया, जो काफी हद तक बजाज ऑटो को बिक्री से बढ़ा है।वित्त वर्ष 2025 में लाइफटाइम ऑर्डर 6,100 करोड़ रुपये थी, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा ईवी सेगमेंट से आया था। इन नए ऑर्डर से वैरोक को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।  कंपनी यूरोप में KTM को प्रोडक्ट की सप्लाई करने के अवसरों की भी तलाश कर रही है, जिससे ईवी रेवेन्यू में और बढ़ोतरी हो सकती है ।

क्या है ब्रोकरेज की राय (Varroc Engineering Share Price Target)

ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को उम्मीद है कि अगले एक से दो साल में वैरोक के विदेशी कारोबार में धीरे-धीरे सुधार होगा। फर्म का अनुमान है कि रेवेन्यू में 10 प्रतिशत की सीएजीआर होगी, जो खास तौर पर टू-व्हीलर सेगमेंट और नए ऑर्डर मिलने की वजह से हो पाएगी। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में EBITDA मार्जिन में करीब 10.4 प्रतिशत और वित्त वर्ष 27 में 10.8 प्रतिशत का सुधार होगा।

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल के आधार पर 610 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। ब्रोकरेज ने वैरोक इंजीनियरिंग पर BUY रेटिंग बनाए रखी है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
