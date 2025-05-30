scorecardresearch
Ola Electric Share: धड़ाम हुआ ईवी स्टॉक, ब्रोकरेज Kotak ने दी चेतावनी

Ola Electric Share Price: आज ईवी कंपनी Ola Electric के शेयर में बड़ी गिरावट आई। इस गिरावट के बाद ब्रोकरेज हाउस कोटक ने स्टॉक का रेटिंग घटा दिया।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 30, 2025 12:12 IST
Ola Electric Share

Ola Electric Share Price Target: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर (Ola Electric Mobility Share) शुक्रवार को लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 9 फीसदी से ज्यादा गिर गए। स्टॉक की कीमत 50 रुपये से कम हो गई है। 

खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर (Ola Electric Mobility Share Price) 5.65 फीसदी गिरकर ₹50.23 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। शेयर 48.36 रुपये पर खुला था और थोड़ी देर में गिरकर 48.07 रुपये के भाव पर पहुंच गया। 

कैसा रहा तिमाही नतीजा (Ola Electric Mobility Q4 Result)

कंपनी का तिमाही नतीजा उम्मीद से बेहतर नहीं रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने बताया कि उसे ₹870 करोड़ का नेट लॉस हुआ। मार्च तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी सालाना आधार पर 62 फीसदी गिरा है।

पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही में कंपनी का EBITDA लॉस 658 करोड़ रहा। वहीं, EBITDA मार्जिन भी 101.4 फीसदी रहा। 

क्या है ब्रोकरेज की राय (Ola Electric Mobility Share Price Target)

ब्रोकरेज हाउस कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर पर रिपोर्ट जारी किया है। कोटक ने स्टॉक का रेटिंग 'SELL' कर दिया है। इससे पहले ब्रोकरेज ने 'REDUCE' रेटिंग दी थी। ब्रोकरेज कोटक ने स्टॉक का रेटिंग प्राइस 50 रुपये से घटाकर ₹30 कर दिया है। 

ब्रोकरेज हाउस का टारगेट प्राइस 52-वीक हाई से 80 फीसदी नीचे हैं। 8 स्टॉक एनलिस्ट में से 4 एनलिस्ट ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। वहीं, 2 एनलिस्ट ने होल्ड और 2 एनलिस्ट ने बेचने की सलाह दी है। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Ola Electric Mobility Share Performance)

ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर का 52-वीक हाई 157.53 रुपया है। वहीं, 52-वीक लो ₹45.55 है। पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर में 5 फीसदी की गिरावट आई है। साल 2025 में अभी तक स्टॉक 41 फीसदी गिर गया है। शेयर अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी 60 फीसदी नीचे है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
May 30, 2025