Bonus Share: कमाई का शानदार मौका! ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी दे रही 11वीं बार बोनस, ‌शेयर प्राइस ₹200 से कम

Auto Stocks to BUY: शेयर बाजार में कमाई का मौका आ गया है। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी संवर्धन मदरसन ने 11वीं बार बोनस शेयर देने का एलान किया है।

New Delhi,UPDATED: May 30, 2025 14:32 IST
Samvardhana Motherson Share: ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड (Samvardhana Motherson) ने बड़ा एलान किया है। कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजों (Samvardhana Motherson Q4 Result) के साथ बोनस शेयर का एलान कर दिया। इस एलान के बाद कंपनी के शेयर फोकस (Stock in Focus) में आ गए। दरअसल, कंपनी ने 11वीं बार बोनस शेयर का एलान किया है।  

आज कंपनी के शेयर (Samvardhana Motherson Share) ₹155 के भाव पर खुले थे और इंट्रा-डे में ₹158.66 के भाव पर पहुंच गए। दोपहर 2 बजे के करीब कंपनी के स्टॉक (Samvardhana Motherson Share Price) 1 फीसदी की बढ़त के साथ ₹153.64 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। 

बोनस में मिलेगा इतना शेयर  (Samvardhana Motherson Bonus Share)

कंपनी ने बताया कि बोर्ड ने हर 2 शेयर पर 1 बोनस शेयर देने का प्रपोजल पेश किया है। बोर्ड द्वारा मंजूरी मिलने के बाद शेयरधारकों को बोनस शेयर मिलेगा। 

बता दें कि कंपनी ने इससे पहले 10 बार बोनस शेयर जारी किया है।  कंपनी ने सबसे पहले साल 1997 में बोनस शेयर दिया था। इसके बाद वर्ष 2000, 2005, 2007, 2012, 2013, 2015, 2017, 2018 और 2022 में बोनस शेयर दिया है। हर बार कंपनी ने 1:2 के रेश्यो से बोनस शेयर दिया है।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (Samvardhana Motherson Q4 Result)

पिछले कारोबारी साल के चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,050.5 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले के समान तिमाही से 20% ज्यादा है। कंपनी की इनकम भी मार्च तिमाही में 6 फीसदी बढ़कर 29,316.83 करोड़ रुपये हो गई।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न  (Samvardhana Motherson Share Performance)

Samvardhana Motherson के शेयर ने निवेशकों को पहले ही मल्टीबैगर रिटर्न दे दिया है। स्टॉक ने पांच साल में 200.92 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। अब कंपनी की तरफ से हुए बोनस शेयर के एलान के बाद स्टॉक की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है। 

ऑटो सेक्टर में यह कंपनी काफी पुरानी है। कंपनी कई बड़ी कंपनी जैसे- मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, फोर्ड, और मर्सिडीज आदि के साथ साझेदारी करती है। संवर्धन मदरसन  वायरिंग हार्नेस, रियरव्यू मिरर, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स आदि बनाती है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
