IRCON International Share में दिखेगी हलचल, 2 हफ्ते में कंपनी को मिला दो बड़ा रेलवे ऑर्डर

IRCON International Share Price: सोमवार को शेयर बाजार में हलचल रह सकती है। हलचल भरे कारोबार में IRCON International के शेयर पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। कंपनी ने हाल ही में अपने नए ऑर्डर की जानकारी दी है।

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर (IRCON International Get new Railway Order )

कंपनी ने बताया कि उसे रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने 1 जून को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उसे 2 हफ्ते के अंदर दूसरा ऑर्डर मिला है।

कंपनी को पहले ट्रेन की सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम बनाने का ऑर्डर मिला था। अब कंपनी को ईपीसी मोड के तहत ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को 1460 दिन में पूरा करना है।

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ऑर्डर मिला है। इसमें कंपनी को गंगा नदी के ऊपर नया रेल ब्रिज तैयार करना है। यह ब्रिज बिक्रमशिला कटरिया रूट पर बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस रेलवे पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (IRCON International Q4 Result)

हाल ही में कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में कंसोलिडेटेड इनकम 10 फीसदी गिरकर 3412 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट भी 15 फीसदी गिरकर 211 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, EBITDA 21 फीसदी से ज्यादा गिर गया है।

क्या है शेयर का भाव (IRCON International Share Price)

30 मई 2025 (शुक्रवार) को कंपनी के शेयर 1.35 फीसदी गिरकर ₹190.35 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। पिछले एक हफ्ते में शेयर 3.72 फीसदी चढ़ा है। हालांकि, YTD के आधार पर साल 2025 में अब तक स्टॉक 12 फीसदी गिरा है।

शेयर ने बीते 6 महीने में 9 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सालभर में भी शेयर ने 29 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, 2 साल में स्टॉक ने 138 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 346 फीसदी का रिटर्न दिया है।

