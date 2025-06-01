scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारIRCON International Share में दिखेगी हलचल, 2 हफ्ते में कंपनी को मिला दो बड़ा रेलवे ऑर्डर

IRCON International Share में दिखेगी हलचल, 2 हफ्ते में कंपनी को मिला दो बड़ा रेलवे ऑर्डर

2 जून 2025 को IRCON International के शेयर में एक्शन देखने को मिल सकता है। कंपनी ने अपने नए ऑर्डर की जानकारी दी है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 1, 2025 12:17 IST

IRCON International Share Price: सोमवार को शेयर बाजार में हलचल रह सकती है। हलचल भरे कारोबार में IRCON International  के शेयर पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। कंपनी ने हाल ही में अपने नए ऑर्डर की जानकारी दी है। 

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर (IRCON International Get new Railway Order )

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने बताया कि उसे रेलवे से बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी ने 1 जून को स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि उसे 2 हफ्ते के अंदर दूसरा ऑर्डर मिला है। 

कंपनी को पहले ट्रेन की सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम बनाने का ऑर्डर मिला था। अब कंपनी को  ईपीसी मोड के तहत ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर को 1460 दिन में पूरा करना है। 

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी को ईस्ट सेंट्रल रेलवे से ऑर्डर मिला है। इसमें कंपनी को गंगा नदी के ऊपर नया रेल ब्रिज तैयार करना है। यह ब्रिज  बिक्रमशिला कटरिया रूट पर बनाया जाएगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से इस रेलवे पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (IRCON International Q4 Result)

हाल ही में कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष के चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में कंसोलिडेटेड इनकम 10 फीसदी गिरकर 3412 करोड़ रुपये रही। इसके अलावा कंपनी का प्रॉफिट भी 15 फीसदी गिरकर 211 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, EBITDA 21 फीसदी से ज्यादा गिर गया है। 

क्या है शेयर का भाव (IRCON International Share Price)

30 मई 2025 (शुक्रवार) को कंपनी के शेयर 1.35 फीसदी गिरकर ₹190.35 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए। पिछले एक हफ्ते में शेयर 3.72 फीसदी चढ़ा है। हालांकि, YTD के आधार पर साल 2025 में अब तक स्टॉक 12 फीसदी गिरा है। 

शेयर ने बीते 6 महीने में 9 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। सालभर में भी शेयर ने 29 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि, 2 साल में स्टॉक ने 138 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 346 फीसदी का रिटर्न दिया है।  
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 1, 2025