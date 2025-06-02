scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारFSN E-Commerce Ventures: शानदार तिमाही नतीजे के बाद भी गिर रहा Nykaa shares, अभी भी ₹200 से कम भाव

FSN E-Commerce Ventures: शानदार तिमाही नतीजे के बाद भी गिर रहा Nykaa shares, अभी भी ₹200 से कम भाव

Nykaa share Price: सोमवार के कारोबारी सत्र में ब्यूटी ब्रांड नायका के शेयर 4 फीसदी तक गिर गए। कंपनी ने हाल ही में शानदार तिमाही नतीजे जारी किये हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 11:41 IST
Nykaa share price
2 जून को Fsn E-Commerce Ventures Ltd यानी ब्यूटी ब्रांड नायका के शेयर फोकस में है। कंपनी के शेयर (Nykaa Share) आज लाल निशान पर खुले हैं। बता दें कि हाल ही में कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे।

सुबह के कारोबार में स्टॉक 4 फीसदी तक गिर गया था। करीब 11.25 बजे कंपनी के शेयर (Nykaa Share Price) 3.37 फीसदी गिरकर 196.45 रुपये प्रति शेयर है। 

3 गुना बढ़ा मुनाफा (Nykaa Q4 Result)

कंपनी ने बताया कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 193 फीसदी बढ़कर 20 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू भी 24 फीसदी बढ़कर 2,062 करोड़ रुपये हो गया है। इसी तरह कंपनी का EBITDA  भी 43 फीसदी बढ़ा है। 

कंपनी की हुई ब्लॉक डील

 एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स ने शेयर बाजार को अपने नए ब्लॉक डील की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि बीएनपी पारिबा फाइनेंशियल मार्केट्स ने नायका के 502 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिये हैं। यह शेयर  202.81 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर बेचे गए हैं। इस ब्लॉक डील में 2.48 करोड़ से ज्यादा स्टॉक को बेचा गया है। इसका मतलब है कि यह डील करीब 504 करोड़ रुपये की हुई है। 

क्या है ब्रोकरेज की राय (Nykaa Share Price Target) 

Nuvama Institutional Equities ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹205 रुपये से बढ़ाकर ₹235 रुपये कर दिया है। वहीं, स्टॉक का रेटिंग 'buy'पर बरकरार रखा। जापान का बेस्ड ब्रोकरेज ने स्टॉक को 'neutral' रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 190 रुपये से बढ़ाकर 216 रुपये कर दिया। वहीं, HSBC ने नायका के शेयर की रेटिंग को डाउनग्रेड करके 'hold' कर दिया और शेयर प्राइस टारगेट भी 200 रुपये प्रति शेयर कर दिया। 

JM Financial ने शेयर को खरीदे की सलाह दी है। वहीं,March 2026 तक के लिए स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹250 कर दिया। Elara Securities ने स्टॉक की रेटिंग 'Accumulate'  कर दी और टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹215 कर दिया। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Nykaa Share Performance)

पिछले एक महीने में शेयर में 1 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक 19 फीसदी चढ़ा है। इसी तरह शेयर ने 2 साल में 45 फीसदी का रिटर्न दिया है।   

स्टॉक का 52-वीक हाई ₹229.90 और 52-वीक लो 149.65 रुपये है। कंपनी का मार्केट-कैप ₹56,321.71 करोड़ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 2, 2025