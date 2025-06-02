scorecardresearch
Yes Bank Share: इस बैंक शेयर पर नहीं पड़ रहा गिरते बाजार का असर, स्टॉक में तूफानी तेजी जारी

Yes Bank Share Price: आज के ट्रेडिंग सेशन में यस बैंक के शेयर में तूफानी तेजी देखने का मिला है। कंपनी के शेयर बाजार खुलते ही 5 फीसदी चढ़ गया है।

New Delhi,UPDATED: Jun 2, 2025 12:29 IST
Yes Bank Share:  2 जून 2025 (सोमवार) को स्टॉक मार्केट के दोनों सूचकांक लाल निशान पर गिर रहा है। इस गिरावट के बीच यस बैंक के शेयर में तूफानी तेजी देखने को मिला है। 

सुबह यस बैंक के शेयर ₹21.40 पर खुले पर थोड़ी देर में ही कंपनी के शेयर ₹22.87 पर पहुंच गए। खबर लिखते वक्त यस बैंक के शेयर (Yes Bank Share Price) 5.12 फीसदी की तेजी के साथ ₹22.58 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा है। 

शेयर में क्यों आई तेजी? (Why Yes Bank Share Surge Today?)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार 3 जून 2025 को बैंक के बोर्ड मीटिंग होने वाली है। इस बोर्ड मीटिंग में फंडरेजिंग (Yes Bank Fundraising) प्रपोजल पर विचार किया जाएगा। बैंक इक्विटी शेयर, डेट सिक्योरिटी या अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिये पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। 

यस बैंक शेयर की चाल (Yes Bank Share Performance)

यस बैंक शेयर का 52-वीक हाई ₹27.41 और 52-वीक लो ₹16.02 है। वहीं, बैंक का एम-कैप 71,032.30 करोड़ रुपये है। मार्च 2025 तक यस बैंक में पब्लिक की हिस्सेदारी 100.00 फीसदी है। 

स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के मुताबिक पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 8 फीसदी चढ़ गए। YTD आधार पर साल 2025 में अब तक यस बैंक के शेयर में 15.59 फीसदी की तेजी आई है। हालांकि ,एक साल में शेयर ने 1 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, 3 साल में शेयर ने 69 फीसदी का रिटर्न दिया है।  

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
