Coforge Share: Ex-Split पर ट्रेड कर रहा आईटी शेयर, निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन

IT Stock: आज आईटी कंपनी Coforge के शेयर एक्स-स्पिलट पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के शेयर में आज तेजी देखने को मिली है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 4, 2025 10:26 IST
Coforge Share

Coforge Share Price: आज आईटी स्टॉक कोफोरज शेयर 2 फीसदी की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। निवेशकों के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि कंपनी के शेयर एक्स-स्पिलट पर ट्रेड कर रहे हैं। 

सुबह 10.15 बजे कंपनी के शेयर 1.18 प्रतिशत की तेजी के साथ 1,720 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

सम्बंधित ख़बरें

आज है रिकॉर्ड डेट (Coforge Stock Split 2025 Record Date)

कंपनी ने कुछ दिन पहले ही स्टॉक स्पिलट का एलान किया था। कंपनी ने बताया कि वह 1:5 रेश्यो के हिसाब से शेयर को स्पिलट करेगी। स्टॉक स्पिलट के लिए कंपनी ने 4 जून रिकॉर्ड डेट फिक्स किया था

इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में आज कंपनी के शेयर रहेंगे, उन्हें स्टॉक स्पिलट का फायदा होगा। 

बता दें कि यह स्टॉक स्पिलट T+1 सेटलमेंट के तहत होगा। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों ने 3 जून को शेयर खरीदा था, उन्हें भी स्टॉक स्पिलट का फायदा होगा। 

पिछले महीने दिया था डिविडेंड (Coforge Dividend History)

स्टॉक स्पिलट के एलान के साथ कंपनी ने निवेशकों के लिए डिविडेंड का एलान भी किया था। कंपनी ने 19 रुपये का अंतिरम डिविडेंड देने का एलान किया था। इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 12 मई 2025 थी। वहीं, इससे पहले कंपनी ने जनवरी 2025 में डिविडेंड दिया था।    

कैसे रहे तिमाही नतीजे (CoforgeFY25 Performance)

वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का रेवेन्यू 12,050.7 करोड़ रहा, जो सालाना आधार पर 32 फीसदी की ग्रोथ को दर्शाता है। FY25 में कंपनी का EBITDA भी सालाना आधार पर 31.7 फीसदी बढ़कर 1,998.2 करोड़ रुपये रहा। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Coforge Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 16 फीसदी चढ़े हैं। वहीं, एक साल में स्टॉक ने 73 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह शेयर ने 3 साल में 128 फीसदी और 5 साल में 495 फीसदी का रिटर्न दिया है।  

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Published On:
Jun 4, 2025