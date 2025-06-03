Defence Share: ₹416 करोड़ की फंडिंग से चमकेगी Apollo Micro Systems, डिफेंस सेक्टर में मचेगा धमाका

एयरोस्पेस, रक्षा और होमलैंड सेक्टर में काम करने वाली अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने अपने शेयर और वारंट के जरिए ₹416 करोड़ से ज्यादा की पूंजी जुटा ली है। कंपनी ने ₹114 प्रति शेयर की कीमत पर 2.70 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किए, जिससे ₹308.28 करोड़ मिले।

इसके साथ ही उतनी ही कीमत पर 3.80 करोड़ कन्वर्टिबल इक्विटी वारंट भी जारी किए गए, जिससे ₹108.49 करोड़ की शुरुआती रकम प्राप्त हुई। आने वाले 6 महीनों में इन वारंट से 75% अतिरिक्त रकम के रूप में ₹325.50 करोड़ और मिलने की उम्मीद है।

इस तरजीही आवंटन में प्रमोटर ग्रुप की बड़ी भूमिका रही। प्रमोटर परिवार से श्री बददम कनिष्क रेड्डी और श्री बददम चाणक्य रेड्डी ने मिलकर 1.68 करोड़ कन्वर्टिबल इक्विटी वारंट खरीदे, जिससे यह साफ होता है कि वे कंपनी की लंबी अवधि की ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। इनके अलावा, कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक आदित्य कुमार हलवासिया ने भी 15 लाख इक्विटी शेयर और 15 लाख वारंट में निवेश किया है, जिससे उनकी रणनीतिक भागीदारी सामने आती है।

इस फंडिंग राउंड में एलआईसी म्यूचुअल फंड की भी जोरदार एंट्री रही, जिसने 26.31 लाख इक्विटी शेयर खरीदे हैं। इससे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स की साख और मजबूत हुई है और निवेशकों के बीच इसका भरोसा बढ़ा है।

अपोलो इस जुटाई गई पूंजी को अपनी विकास योजनाओं, कामकाजी पूंजी और उच्च तकनीकी व मिशन-महत्वपूर्ण समाधानों में लगाने वाली है। इस निवेश से कंपनी की टेक्नोलॉजी और नवाचार क्षमताएं और बेहतर होंगी, जिससे वह एयरोस्पेस और डिफेंस जैसे प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में और मजबूती से उभर सकेगी।

इस कदम से यह साफ है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम्स न सिर्फ निवेशकों का भरोसा जीत रही है, बल्कि अपने सेक्टर में एक मजबूत और उन्नत कंपनी के रूप में खुद को स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।

