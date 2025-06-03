scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारMurae Organisor Share: फिर फोकस में आया 2 रुापये वाला फार्मा शेयर, कंपनी ने किया Stock-Split का एलान

Murae Organisor Share: फिर फोकस में आया 2 रुापये वाला फार्मा शेयर, कंपनी ने किया Stock-Split का एलान

Penny Stock: फार्मा सेक्टर की Murae Organisor के शेयर फोकस में आ गया है। कंपनी ने स्टॉक स्पिलट का एलान कर दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 3, 2025 16:47 IST
Murae Organisor Share

Murae Organisor Share: Murae Organisor कंपनी के शेयर फोकस में आ गए हैं। स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है। मंगलवार को कंपनी के शेयर 4.84 फीसदी की तेजी के साथ ₹1.95 प्रति शेयर पर क्लोज हुआ है। कंपनी ने हाल ही में तिमाही नतीजे के साथ स्टॉक स्प्लिट का एलान किया है।

टुकड़ों में बंटेगा शेयर (Murae Organisor Stock Split)

कंपनी ने स्टॉक स्पिलट का एलान किया है। कंपनी के एक शेयर को दो टुकड़ों में बांटा जाएगा। अभी एक स्टॉक की वैल्यू ‌2 है। स्टॉक स्पिलट के बाद इसकी वैल्यू 1 रुपये हो जाएगी। कंपनी ने स्टॉक स्पिलट के लिए 11 जून 2025 को रिकॉर्ड डेट निर्धारित किया है। 

कैसे रहे तिमाही नतीजे (Murae Organisor Q4 Result)

कंपनी ने इस साल मार्च 2025 तक ₹85.48 करोड़ की कमाई की है, जो पिछले साल सिर्फ ₹0.25 करोड़ थी। इस साल कंपनी का प्रॉफिट ₹7.51 करोड़ हुआ, जबकि पिछले साल सिर्फ ₹5.31 लाख ही था। कंपनी को मार्च तिमाही में ₹2.85 करोड़ का मुनाफा हुआ।

Murae Organisor अब दवाइयों के अलावा खेती और फैक्ट्री के काम में भी उतरना चाहती है। कंपनी गुजरात के कच्छ इलाके में खेती की जमीन खरीदने जा रही है। वहां पर अनार की खेती की जाएगी और साथ ही एक शराब बनाने की फैक्ट्री (डिस्टिलरी) भी बनाई जाएगी।

इस काम पर कंपनी करीब 20 से 25 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इससे कंपनी के कामकाज में बढ़ोतरी होगी और कमाई के नए रास्ते खुलेंगे।

इस साल जनवरी 2025 में कंपनी ने 46.47 करोड़ रुपये का राइट्स इश्यू से फंड जुटाया है। जनवरी 2025 में कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 23.23 करोड़ इक्विटी शेयर जारी किया था। कंपनी को राइट इश्यू से काफी अच्छा रिस्पांस मिला है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस

कंपनी का शेयर पिछले एक हफ्ते में 25.81 फीसदी चढ़ गया है। वहीं, पिछले एक महीने में करीब 43% चढ़ चुका है। अगर 6 महीने की बात करें तो इसमें 8.45% की गिरावट भी आई है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹2.73 और 52-वीक लो ₹1.04 है। वहीं, कंपनी का मार्केट-कैप 181.25 करोड़ है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
