बिना पैसे लगाए सीखें शेयर मार्केट, BSE ने लॉन्च किया 'Nivesh Mitra' फ्री लर्निंग ऐप

अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसे लगाना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करें, तो अब आपके लिए खुशखबरी है। एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE ने SEBI के सहयोग से एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम ‘BSE Nivesh Mitra’ है। इस ऐप के जरिए कोई भी व्यक्ति बिल्कुल फ्री में निवेश की दुनिया के बारे में सीख सकता है।

क्या है ‘BSE Nivesh Mitra’ ऐप?

यह एक ऐसा ऐप है जिसमें आप असली पैसे लगाए बिना शेयर और म्यूचुअल फंड में निवेश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें एक वर्चुअल करेंसी मिलती है। इस वर्चुअल करेंसी के जरिये निवेशक ट्रेडिंग के बारे में सीख सकता है। इस ऐप का मकसद लोगों को सही जानकारी देना है।

इस ऐप में बाजार की बारीकियों को आसान भाषा में समझाया गया है। इसमें वो सारी जानकारी है जो किसी भी नए निवेशक को चाहिए होती है जैसे कि e-KYC कैसे करें, Demat अकाउंट कैसे खोलें, और ट्रेडिंग कहां से शुरू करें।

इसके अलावा यह ऐप रिस्क प्रोफाइल भी बताता है। इससे निवेशक जान सकते हैं कि उन्हें कितना और कहां निवेश करना चाहिए। इसमें एक डैशबोर्ड भी है, जहां वर्चुअल इन्वेस्टमेंट को देखा जा सकता हैं और उसमें बदलाव किया जा सकता हैं।

‘BSE Nivesh Mitra’ ऐप का सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह फ्री है। इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए न तो कोई डिमैट अकाउंट खोलने की जरूरत है और ना ही कोई एक्सपर्ट से सलाह लेने की जरूरत है। यह ऐप हर किसी के लिए फायदेमंद है।

SEBI के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री शशि कुमार वलसकुमार ने इस ऐप को "एक ऐसा साधन" बताया जिससे देश के आम लोग भी निवेश को समझ पाएंगे और गलत फैसले से बचेंगे।

वहीं BSE के MD & CEO श्री सुंदररमन राममूर्ति ने कहा कि यह ऐप दिखाता है कि स्टॉक एक्सचेंज खुद भी निवेशकों की शिक्षा में अहम भूमिका निभा सकते हैं और ये ऐप उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

कैसे डाउनलोड करें ऐप?

‘BSE Nivesh Mitra’ ऐप Google Play Store और Apple App Store दोनों पर उपलब्ध है। इसे स्मार्टफोन में डाउनलोड करके तुरंत यूजकर सकते हैं। फिलहाल इस ऐप में इक्विटी और म्यूचुअल फंड की जानकारी है और आगे चलकर इसमें अन्य प्रोडक्ट्स भी जोड़े जाएंगे।