Newsशेयर बाज़ारReliance Power Share: 52-वीक हाई से नीचे आया अनिल अंबानी स्टॉक, आज गिर गया पावर शेयर

Reliance Power Share: 52-वीक हाई से नीचे आया अनिल अंबानी स्टॉक, आज गिर गया पावर शेयर

Anil Ambani Share: आज अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से स्टॉक तेजी के कारण फोकस में था।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 3, 2025 10:49 IST
Reliance Power

Reliance Power Share Price: अनिल अंबानी की पावर कंपनी रिलायंस पावर (Reliance Power) आज भी फोकस में है। पिछले कुछ दिनों से रिलायंस पावर के शेयर में तेजी जारी थी, लेकिन आज स्टॉक लाल निशान पर आ गया है। बता दें कि सोमवार के सेशन में रिलायंस पावर के शेयर ने 52-वीक हाई को टच किया था। वहीं, आज स्टॉक अपने 52-वीक हाई से 5 फीसदी गिर गया है। 

करीब 10.40 बजे कंपनी के शेयर 4.51 फीसदी टूटकर 59.22 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर

रिलायंस पावर लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी Reliance NU Energies को 175 मेगावाट/ 350 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए एसजेवीएन से बड़ा ऑर्डर मिला है। यह प्रोजेक्ट 3.33 रुपये प्रति यूनिट के फिक्सड टेरिफ रेट से लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के बाद कंपनी के पोर्टफोलियो में 600 मेगावाट सोलर डीसी की कैपेसिटी बढ़ गई है। इसके अलावा कंपनी के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी 700 मेगावाट जुड़ गया है। 

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार पिछली तिमाही यानी जनवरी-मार्च तिमाही में रिलायंस पावर घाटे से मुनाफे में आ गई है। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 126 करोड़ रुपये रहा है। जबकि, एक साल पहले की मार्च तिमाही में कंपनी 397 करोड़ रुपये के घाटे में थी।

विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी

रिलायंस पावर के शेयरों में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड्स के साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 31 मार्च 2025 तक कंपनी में विदेशी निवेशकों की होल्डिंग 13.21 फीसदी था। वहीं, इस समय तक DII की होल्डिंग  3.13 फीसदी और म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 0.38 फीसदी थी। 

कैसी है शेयर की चाल

BSE Analytics के मुताबिक पिछले पांच सत्रों में कंपनी के शेयर ने 14.17 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक 32 फीसदी चढ़ गया है। इसी तरह शेयर ने एक साल में 130 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर ने 2586 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

