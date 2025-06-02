Anil Ambani के शेयर ने मचाया गदर, इस खबर के बाद RIL Infra में आई तूफानी तेजी

Anil Ambani Rs 3000Cr Target: सोमवार को शेयर बाजार (Share Market) के दोनों सूचकांक लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। शेयर बाजार में गिरावट के बीच अनिल अंबानी (Anil Ambani) की कंपनियों के शेयर फोकस में है। आज सुबह बाजार खुलते ही रिलायंस इन्फ्रा के स्टॉक (Reliance Infra Share) 4 फीसदी के करीब चढ़ गए।

कंपनी के शेयर सोमवार को ₹332 पर खुले और थोड़ी देर में ₹344 पर पहुंच गए थे। स्टॉक में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप भी 13,550 करोड़ रुपये हो गया था। बता दें कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को कंपनी के शेयर 330.80 रुपये के भाव पर बंद हुए थे।

खबर लिखते वक्त रिलायंस इन्फ्रा के शेयर (Reliance Infra Share Price) 5.23 फीसदी की तेजी के साथ ₹347.80 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

शेयर में क्यों आई तेजी ( Why Reliance Infra Share Surge)

वर्तमान में अनिल अंबानी अपने कारोबार को विस्तार करने पर फोकस कर रही है। ऐसे में रिलायंस इन्फ्रा ने वित्त वर्ष 2027 के लास्ट तक में 155MM गोला-बारूद के एक्सपोर्ट से 3,000 करोड़ रुपये कमाने का टारगेट सेट किया है। कंपनी ने अनुमान जताया है कि इस साल तक कंपनी 1,500 करोड़ रुपये मूल्य के बड़े कैलिबर गोला-बारूद का एक्सपोर्ट कर सकती है।

रिलायंस पावर के शेयर नमें शानदार तेजी

रिलायंस इन्फ्रा के शेयर के साथ ही रिलायंस पावर के शेयरों में भी शानदार तेजी देखने को मिला है। सोमवार को रिलायंस पावर के शेयर 58.64 रुपये के भाव पर खुले और थोड़ी देर में 61.40 रुपये पर पहुंच गए। शेयर में तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 25,220 करोड़ रुपये हो गया है।

कैसी है दोनों शेयर की परफॉर्मेंस (Anil Ambani Stock Performance)

पिछले एक महीने में रिलायंस इन्फ्रा के शेयर ने 38.75 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 26 फीसदी की तेजी आई है। एक साल में शेयर ने 100 फीसदी का रिटर्न दिया है।

रिलायंस पावर शेयर की बात करें तो पिछले एक महीने में स्टॉक 54 फीसदी चढ़ा है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक 59 फीसदी चढ़ गया है। एक साल में स्टॉक ने 141 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह पांच साल में शेयर ने 2400 फीसदी का रिटर्न दिया है।