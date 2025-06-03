Brokerage Report: Swiggy, Adani Port समेत Coal India शेयर पर आई ब्रोकरेज रिपोर्ट, जानें नया टारगेट प्राइस
Brokerage Report: ब्रोकरेज ने Swiggy, Adani Port समेत Coal India जैसे कई शेयरों पर ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। आइए, इन शेयरों का टारगेट प्राइस जानते हैं।
ब्रोकरेज फर्म ने कई शेयरों पर रिपोर्ट जारी किया है। इन शेयरों में Swiggy, Eternal, Finolex Cables, Adani Ports, Coal India और Vodafone Idea शामिल हैं। आइए, नीचे इन शेयरों का टारगेट प्राइस जानते हैं।
Swiggy
Morgan Stanley ने Swiggy के शेयर की रेटिंग को Overweight कर दिया है। वहीं, स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹405 सेट किया है। फर्म ने रिपोर्ट में कहा कि स्विगी की फूड डिलीवरी का कामकाज बेहतर हो रहा है।
Eternal (Zomato)
Morgan Stanley ने Eternal (Zomato) पर भी रिपोर्ट जारी किया है। मॉर्गल स्टेनली ने स्विगी के साथ Eternal को भी Overweight रेटिंग दी है। वहीं, शेयर का टारगेट प्राइस ₹320 कर दिया है।
ब्रोकरेज का मानना है कि फूड डिलीवरी और क्विक-कॉमर्स मार्केट में इटरनल लीड में है।
Finolex Cables
ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने Finolex Cables पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार Jefferies ने फिनोलेक्स को खरीदने की सलाह दी है। अब जेफरीज ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,235 रुपये रखा है।
इस साल कंपनी के शेयर में 18 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है।
Adani Ports
Jefferies ने Adani Ports पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में जेफरीज ने स्टॉक पर BUY रेटिंग थी और टारगेट प्राइस 1,700 कर दिया।
Coal India
कोल इंडिया पर ब्रोकरेज मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक का रेटिंग Equal-weight कर दिया और टारगेट प्राइस 450 रुपये कर दिया। हालांकि,इन्वेंट्री डेटा के हिसाब से थर्मल पावर डिमांड में कमी आ सकती है।
Vodafone Idea
CLSA ने Vodafone Idea शेयर को Outperform रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने इस टेलीकॉम शेयर का टारगेट प्राइस ₹8 रुपये सेट किया है।
Signature Global
Axis Securities ने Signature Global के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹1,330 कर दिया है।