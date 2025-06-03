Penny Stock: ₹1 वाले शेयर ने किया मालामाल, पांच दिन में दिया 63% का रिटर्न

IFL Enterprises Ltd Share: शेयर बाजार में ब्लूचिप्स कंपनियों के साथ एक ऐसा पेनी स्टॉक भी है, जिसने निवेशकों का ध्यान अपनी और खींचा है। हम IFL Enterprises Ltd के शेयर की बात कर रहे हैं। कंपनी ने हाल ही में तिमाही नतीजे जारी किये थे।इन नतीजों के बाद कंपनी के स्टॉक में तूफानी तेजी आ गई। स्टॉक ने पांच दिन में ही 63 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

आज भी कंपनी के शेयर (IFL Enterprises Ltd Share) तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। 11 बजे के करीब कंपनी के शेयर 8.47 फीसदी चढ़कर 1.28 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (IFL Enterprises Q4 results)

कंपनी ने 28 मई 2025 को तिमाही नतीजे जारी किये थे। कंपनी ने बताया कि मार्च तिमाही में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 3.04 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले 67.87 लाख रुपये के घाटे में था। वहीं, पिछले साल की चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू भी 72.13 करोड़ रुपये हो गया।

FY24 में कंपनी कै रेवेन्यू 8.24 था जो कि पिछले वित्त वर्ष में 13 गुना बढ़कर 120.60 करोड़ रुपये हो गया है। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है।

बता दें कि जून 2024 में राइट इश्यू के जरिये कंपनी ने 49.53 करोड़ रुपये जुटाएं हैं। कंपनी इस फंडिंग का इस्तेमाल अपने कैपिटल जरूरतों के लिए कर रही है।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (IFL Enterprises Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक सालभर में कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। एक साल में कंपनी के शेयर ने 29 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। जबकि, साल 2025 में अब तक स्टॉक में 30 फीसदी की तेजी आई है। वहीं, पिछले पांच सत्रों में शेयर ने 63 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसी तरह शेयर ने एक महीने में 81 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।

3 जून यानी आज कंपनी के शेयर ने 52-वीक हाई लेवल को टच कर लिया है। शेयर का नया 52-वीक हाई ₹1.82 है, जबकि 52-वीक लो ₹0.59 है। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 96.79 करोड़ रुपये रहा है।