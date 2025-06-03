ServoTech Share: 19% भागा एनर्जी शेयर, Elon Musk के पिता से है सीधा कनेक्शन

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारServoTech Share: 19% भागा एनर्जी शेयर, Elon Musk के पिता से है सीधा कनेक्शन

Energy Share: आज सर्वोटेक एनर्जी शेयर 19 फीसदी की तेजी के साथ बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर का कनेक्शन एलन मस्क के पिता के साथ है। आर्टिकल में पूरी बात जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 3, 2025 17:59 IST
Shares of Servotech Power Systems surged about 4 per cent to Rs 78.95 on Monday, commanding a total market capitalization of more than Rs 1,650 crore.
शेयर बाजार में भले ही मंगलवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली हो, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने बाजार के इस माहौल में भी धमाल मचा दिया। उन्हीं में से एक सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर सिस्टम्स का शेयर है। इस शेयर में 19% की जबरदस्त छलांग देखने को मिली। यह शेयर ₹147 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले तीन महीनों का उच्चतम स्तर है।

अब सवाल ये उठता है कि जब पूरा बाजार गिर रहा था, तब सर्वोटेक के शेयर क्यों भागे? इसका जवाब है – एलन मस्क के पिता एरोल मस्क। जी हां, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क के पिता एरोल मस्क भारत दौरे पर आए हुए हैं और उनका कनेक्शन सीधे सर्वोटेक से है।

दरअसल, एरोल मस्क सर्वोटेक के ग्लोबल एडवाइजरी बोर्ड का हिस्सा हैं। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं और खुद मानते हैं कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा और पावर ट्रांसमिशन का भविष्य बहुत बड़ा है। बिजनेस टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सर्वोटेक जिस तरह से ग्रीन पावर को स्टोर और ट्रांसफर करने पर काम कर रही है, वो आने वाले समय में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

उनके इस बयान के बाद ही बाजार में निवेशकों का भरोसा और बढ़ गया। लोग मान रहे हैं कि मस्क सीनियर की मौजूदगी और उनका अनुभव कंपनी की रणनीति और इंटरनेशनल विस्तार में बड़ी भूमिका निभा सकता है।

सर्वोटेक की बात करें तो यह कंपनी सौर ऊर्जा, ईवी चार्जिंग और बैकअप पावर सॉल्यूशंस में काम करती है। मई में कंपनी ने एलान किया था कि एरोल मस्क इसके ग्लोबल एक्सपेंशन के मुख्य चेहरा होंगे और "विजन 2027" के तहत इसे एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनी बनाया जाएगा।

मस्क के आने से न सिर्फ बोर्डरूम में सोच बदलेगी बल्कि पॉलिसी मेकर्स और निवेशकों के साथ कंपनी की पकड़ भी मज़बूत होगी।

नतीजों की बात करें तो कंपनी ने मार्च तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। नेट प्रॉफिट ₹7.71 करोड़ रहा, जो पिछले साल के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा है। इसके पीछे राजस्व में हुई मजबूती का हाथ रहा।

इतना ही नहीं, अप्रैल में सर्वोटेक को भारतीय रेलवे से एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है। यह ₹15 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट 4.1 मेगावाट ऑन-ग्रिड सोलर पावर सिस्टम लगाने का है। इस एक प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया है कि कंपनी अब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी योजनाओं में भी उसकी पकड़ बन चुकी है।

एलन मस्क के पिता का भारत दौरा और उनकी रणनीतिक भागीदारी ने कंपनी को नई दिशा दे दी है। निवेशकों को लगने लगा है कि सर्वोटेक अब सिर्फ एक छोटी कंपनी नहीं रही, बल्कि इसका भविष्य काफी बड़ा हो सकता है – खासकर भारत जैसे देश में जहां इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पावर की मांग तेजी से बढ़ रही है।

कुल मिलाकर, अगर आप शेयर बाजार में ऐसे स्टॉक की तलाश में हैं जो टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी से जुड़ा हो, तो सर्वोटेक आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। और जिस तरह एलन मस्क के परिवार की छवि इनोवेशन से जुड़ी है, सर्वोटेक के साथ उनकी मौजूदगी भी निवेशकों के लिए एक बड़ा भरोसा बनकर उभरी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 3, 2025