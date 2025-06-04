Defence Share: रिकॉर्ड हाई से 10% चढ़ा स्टॉक, कंपनी बना रही पहला पोलर रिसर्च जहाज; शेयर ने पकड़ रखी रफ्तार

GRSE Share Price: 4 जून 2025 (बुधवार) को डिफेंस स्टॉक GRSE शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 9 फीसदी से ज्यादा चढ़कर अपने नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है।

बुधवार के सत्र में कंपनी के शेयर ₹3184 पर खुले और थोड़ी देर में ही ₹3464.85 के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए। बता दें कि शेयर ने पिछले साल 5 जून 2024 को ₹1,148.10 के 52-वीक लो लेवल को टच किया था। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 38,773.56 करोड़ रुपये हो गया है।

शेयर में क्यों आई तेजी?

कंपनी ने हाल ही में बताया कि वह पहला पोलर रिसर्च जहाज (PRV) बना रही है। इसके लिए कंपनी ने नॉर्वे की कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ MOU साइन किया है।

स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी में जानकारी दी कि PRV नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की जरूरतों को पूरा करेगा। यह जहाज पोलर और सदर्न ओशंस में तैनात होगा।

यह जहाज गार्डन रीच शिपबिल्डर्स के कोलकाता यार्ड में बनेगा।

क्या है एक्सपर्ट की राय?

कुछ विश्लेषक इस शेयर को लेकर पॉजिटिव बने हुए हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के रिटेल रिसर्च के रवि सिंह ने सुझाव दिया कि शेयर डेली चार्ट पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। भविष्य में शेयर 3,550 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है। उन्होंने 3,250 रुपये पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी।

आनंद राठी के सीनियर मैनेजर जिगर एस पटेल ने कहा कि शेयर 3,500 रुपये के स्तर से ऊपर जा सकता है। स्टॉक का एक्सपेक्टिड ट्रेडिंग रेंज शॉर्ट टर्म के लिए 3,100 रुपये और 3,600 रुपये के बीच होगी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (GRSE Share Performance)

GRSE Share पिछले कुछ समय से काफी अच्छा रिस्पांस दे रहा है। कंपनी के शेयर ने पांच साल में 200 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं, शेयर ने तीन साल में 1200 फीसदी का रिटर्न दिया है।

पिछले एक महीने में शेयर में 75 फीसदी की तेजी देखी गई है। वहीं, स्टॉक ने बीते 3 महीने में 177 फीसदी का रिटर्न दिया है। बता दें कि मार्च 2025 में कंपनी के शेयर में डिफेंस मिनिस्ट्री की 74.50 फीसदी हिस्सेदारी थी।