Brokerage Report: Jefferies से लेकर Nomura ने जारी किया ब्रोकरेज रिपोर्ट, Tata Motors भारती एयरटेल और REITS पर आया नया टारगेट
Brokerage Report: शेयर बाजार में टेलीकॉम सेक्टर के साथ ऑटो सेक्टर के दिग्गज स्टॉक फोकस में आ गए हैं। इन शेयर पर Jefferies, नोमुरा और HSBC की रिपोर्ट आई है। आइए, इन शेयर का नया टारगेट प्राइस जानते हैं।
Stock In Focus: शेयर बाजार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। इस तेजी भरे कारोबार के बीच ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। इन रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने कुछ स्टॉक्स पर नया टारगेट सेट किया है, जिसके बाद यह शेयर फोकस में आ गए हैं।
TELECOM
TELECOM पर ब्रोकरेज जेफरीज की रिपोर्ट आई है। जेफरीज ने टेलीकॉम सेक्टर के शेयर में दिलचस्पी दिखाई है। ब्रोकरेज का मानना है कि मार्च तिमाही में इस सेक्टर की ग्रोथ बेहतर रही है।
जेफरीज के हिसाब से भारती एयरटेल पसंदीदा पिक पर बरकरार है। वहीं, फर्म का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर की संख्या में हो रही गिरावट से JIO को फायदा होगा।
BHARTI AIRTEL
ब्रोकरेज फर्म MACQUARIE ने टेलीकॉम सेक्टर का दिग्गज शेयर भारती एयरटेल पर रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में ब्रोकरेज ने स्टॉक को आउटपरफॉर्म दी और टारगेट प्राइस भी 2050 रुपये कर दिया है।
भारती एयरटेल शेयर का भाव 1,868 आस-पास है।
TATA MOTORS
ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स पर NOMURA की रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज ने टाटा मोटर्स का टारगेट 799 रुपये कर दिया। हालांकि, स्टॉक की रेटिंग को न्यूट्रल पर बरकरार रखा। फर्म का कहना है कि Harrier.ev लॉन्च होने के बाद टाटा का दबदबा ईवी मार्केट में बढ़ेगा।
Kotak Institutional Equities ने टाटा मोटर्स पर 'Sell' रेटिंग बरकरार रखी है। फर्म ने स्टॉक का टारगेट प्राइस 600 रुपये कर दिया है। आज टाटा मोटर्स के शेयर 709 रुपये प्रति शेयर के भाव पर ट्रेड कर रहे हैं।
REIT
ब्रोकरेज HSBC ने REIT पर रिपोर्ट जारी किया है। फर्म ने शेयर को खरीदने की सलाह दी है। एचएसबीसी ने REIT का टारगेट प्राइस ₹435 सेट किया है। 4 जून को कंपनी के शेयर 0.57 फीसदी की तेजी के साथ ₹389 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है।
ब्रोकरेज ने Brookfield REIT के स्टॉक को BUY रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 330 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। Brookfield REIT के शेयर 307.50 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं।
कैसी है बाजार की चाल
सेंसेक्स आज सुबह 11 बजे के करीब 0.19 फीसदी की तेजी के साथ 80,894.63 अंक पर आ गया था। निफ्टी भी 0.15 फीसदी चढ़कर 24,579.65 अंक पर पहुंच गया।