Newsशेयर बाज़ारRailway Stock: 2711% रिटर्न देने वाला रेलवे स्टॉक खरीदें, ब्रोकरेज ने कहा-19 फीसदी की आएगी तेजी

Railway Stock: 2711% रिटर्न देने वाला रेलवे स्टॉक खरीदें, ब्रोकरेज ने कहा-19 फीसदी की आएगी तेजी

Titagarh Rail Share: ब्रोकरेज हाउस रेलवे स्टॉक Titagarh के शेयर पर बुलिश है। फर्म ने कहा कि शेयर में 19 फीसदी की तेजी आ सकती है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 4, 2025 16:45 IST
Titagarh Rail stock
Titagarh Rail stock

Railway Stock To Buy: शेयर बाजार में रेलवे स्टॉक फोकस में आया है। ब्रोकरेज हाउस Ashika की ताजा रिपोर्ट के अनुसार फर्म Titagarh Rail Systems के शेयर को लेकर बुलिश है। फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के शेयर 19 फीसदी तक चढ़ सकते हैं। 

4 जून 2025 (बुधवार) को कंपनी के शेयर (Titagarh Rail Share) 3.50 फीसदी की तेजी के साथ 930 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुआ है। आज कंपनी के शेयर 898.40 रुपये प्रति शेयर पर खुले और इंट्रा-डे में 938.80 रुपये के हाई पर पहुंच गया। 

क्या है नया टारगेट प्राइस? (Titagarh Rail Share Price Target)

ब्रोकरेज हाउस ने Titagarh Rail शेयर की रेटिंग को BUY पर बरकरार रखा है। वहीं, टारगेट प्राइस को ₹925 से बढ़ाकर 1,060 कर दिया है। शेयर की परफॉर्मेंस को लेकर फर्म ने कहा कि कंपनी का Freight Rail Systems का रेवेन्यू तिमाही आधार पर 3.5 फीसदी बढ़ा है। 

ब्रोकरेज हाउस ने कहा कि कंपनी का सेगमेंटल ईबीटी "5.7% QOQ (15.9% साल दर साल नीचे) बढ़कर 1.07 बिलियन रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 4QFY25 में 11.8% पर आया। 

कैसे रहे तिमाही नतीजे (Titagarh Rail Q4 Result)

कंपनी ने पिछले सप्ताह चौथी तिमाही के नतीजे जारी किये थे। कंपनी ने बताया कि तिमाही आधार पर स्टैंडलोन नेट प्रॉफिट 13.2 फीसदी बढ़कर 78.06 करोड़ रुपये रहा। वहीं, ऑपरेशनल रेवेन्यू 11.2 फीसदी बढ़कर ₹1,002.75 करोड़ रहा। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Titagarh Rail Share Performance)

BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 25 फीसदी चढ़ें है। वहीं, साल 2025 में अब तक स्टॉक में 16 फीसदी की गिरावट देखी गई है। एक साल में शेयर ने 22 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 

शेयर ने 3 साल में 847 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 2797 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी का मार्केट-कैप 12,524.66 करोड़ रुपये रहा है। स्टॉक का 52-वीक हाई 1,896.50 रुपये और 52-वीक लो 655.30 रुपये है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
