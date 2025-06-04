Multibagger Stock: ₹18 से 400 रुपये पर पहुंचा ये पावर स्टॉक, मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला शेयर 13% गिरा

जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Genus Power Infrastructures Ltd ) के शेयरों में पांच साल में 2122% की तेजी आई है। 3 जून 2020 को शेयर का भाव18 रुपये था, जो अब BSE पर 400 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

मल्टीबैगर स्टॉक ने 3 दिसंबर, 2024 को 485.85 रुपये का रिकॉर्ड हाई छुआ। पावर सेक्टर का यह शेयर 3 मार्च, 2025 को 237.30 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। बुधवार के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर 394 रुपये प्रति शेयर पर आ गए हैं।

जीनस पॉवर के शेयरों में तीन सालों में 359 फीसदी का रिटर्न दिया है, लेकिन छह महीनों में स्टॉक में 13% की गिरावट आई शेयर में आई गिरावट के बाद बीएसई पर कंपनी का मार्केट-कैप 12,134 करोड़ रुपये हो गया।

तकनीकी रूप से, जीनस पावर का RSI 69.4 पर है, जो संकेत देता है कि यह ओवरबॉट जोन के पास कारोबार कर रहा है। 70 या उससे अधिक का RSI दिखाता है कि स्टॉक चार्ट पर ओवरबॉट हो गया है। जीनस पावर स्टॉक का एक साल का बीटा 1.3 है, जो इस पीरियड के दौरान बहुत अधिक अनस्टेबिलिटी को दिखाता है। स्टॉक 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने पावर स्टॉक पर अपनी खरीद कॉल बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर पर 500 रुपये का टारगेट रखा है। वहीं, एमके ग्लोबल ने इस शेयर के लिए 450 रुपये का टारगेट तय किया है।

कंपनी अब वित्त वर्ष 26 के लिए 60% रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान लगा रही है,। इसके साथ ही अपने EBITDA मार्जिन को 18% तक संशोधित कर रही है। कंपनी का पावर कैपेसिटी सालाना 1.1 करोड़ से बढ़कर 1.5 करोड़ मीटर हो गया है। असम प्लांट में कंपनी का कमर्शियल प्रोडक्शन आधिकारिक तौर पर 13 दिसंबर, 2024 को शुरू हो गया है।

GPIL भारत में सबसे बड़ी लिस्टिड स्मार्ट बिजली मीटर कंपनी है। चौथी तिमाही में स्मार्ट मीटर कारोबार में मजबूत प्रदर्शन के कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट पांच गुना बढ़कर 123 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 24.3 करोड़ रुपये था।