Multibagger Stock: GRSE, Mazagon Dock, Paytm समेत इन 8 शेयर ने किया मालामाल, सालभर में दिया दोगुना रिटर्न

Multibagger Stock: डिफेंस पीएसयू मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (Mazagon Dock) और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Paytm), दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Deepak Fertilisers And Petrochemicals Corporation Ltd) और फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड (Firstsource Solutions Ltd.) बीएसई 500 के वे स्टॉक हैं, जिन्होंने पिछले एक साल में 100-190 फीसदी रिटर्न दिया है। वहीं तीन में ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Authum Investment & Infrastructure Ltd), गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड ( Godfrey Phillips India Ltd) और लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड (Lloyds Metals & Energy Ltd) शामिल हैं।

ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर पिछले साल के 814.45 रुपये से 192 फीसदी बढ़कर 2,380 रुपये पर पहुंच गए। इस कंपनी ने वेलस्पन कॉर्प, प्रताप स्नैक्स लिमिटेड, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड और रिलायंस पावर लिमिटेड सहित अन्य में निवेश किया है। 31 मार्च, 2025 तक इस एनबीएफसी द्वारा किए गए निवेश का कुल मूल्य 12,641 करोड़ रुपये था। इसके पास क्रेडिट बिजनेस भी है। इसमें 2,150 करोड़ रुपये की डेट एसेट थीं। पिछले एक साल में डिफेंस सेक्टर की पीएसयू कंपनियों मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने 128 फीसदी और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) ने 119 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

एलारा सिक्योरिटीज ने जीआरएसई को 'बेचने' की सलाह दी है, क्योंकि कंपनी के तिमाही नतीजे उम्मीद से अच्छे नहीं रहे। पिछले तीन महीनों में इस शेयर ने निफ्टी के मुकाबले 90 फीसदी बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि सूचकांक में 9 प्रतिशत की बढोतरी हुई है।

एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और जीआरएसई पर अपनी 'खरीदें' रेटिंग बरकरार रखी है।

पेटीएम के मामले में, यह शेयर तब फोकस में आया जब कंपनी ने कहा कि उसे अगली तिमाही तक पीएटी-पॉजिटिव होने की उम्मीद है। यूबीएस ने पेटीएम पर 'न्यूट्रल' रेटिंग का सुझाव दिया और 12 महीने के लिए 1,000 रुपये का टारगेट प्राइस रखा। जेएम फाइनेंशियल ने पेटीएम पर 'खरीद' की सलाह दे रहा है और मार्च 2026 के लिए 1,070 रुपये का टारगेट रखा है। यह शेयर 377.50 रुपये से 136 प्रतिशत बढ़कर 891.30 रुपये पर पहुंच गया है।

फर्स्टसोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयर पिछले एक साल में 188.25 रुपये से 109 प्रतिशत बढ़कर 394.45 रुपये पर पहुंच गए।नुवामा ने 28 अप्रैल को कहा कि हमारा मानना है कि फर्स्टसोर्स सॉल्यूशन्स विकास और मार्जिन दोनों की गति को बनाए रखेगा, लेकिन मौजूदा वैल्यूएशन में इसके ऊपर जाने की संभावना सीमित है। हम FY26E/27E EPS में 2 प्रतिशत की बढोतरी कर रहे हैं। हम FSOL का वाल्यूएशन FY27E P/E के 25x पर जारी रखेंगे और टारगेट 350 रुपये रहेगा। वहीं, स्टॉक का रेटिंग 'होल्ड' बनाए रखा।

लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड के मामले में शेयर एक साल पहले की समान अवधि के 684.20 रुपये से 106 प्रतिशत बढ़कर 1,412.55 रुपये पर पहुंच गया।

आनंद राठी रिसर्च ने 2 मई को कहा कि हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 26/वित्त वर्ष 27 के रेवेन्यू अनुमानों में 3.5 प्रतिशत/2.4 प्रतिशत और ईबीआईटीडीए अनुमानों में 1.9 प्रतिशत/2.4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। हम 1,570 रुपये के टारगेट के साथ अपनी खरीद रेटिंग बरकरार रखते हैं।"

इसी अवधि के दौरान गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में 116 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि दीपक फर्टिलाइजर्स में 172 प्रतिशत की तेजी आई।