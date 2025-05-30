Multibagger Stock: 3 महीने में 52-वीक लो से हाई पर पहुंचा डिफेंस स्टॉक, ब्रह्मोस मिसाइल से है कनेक्शन

मल्टीबैगर स्टॉक: डेटा पैटर्न इंडिया के शेयरों ने पिछले तीन महीनों में अपने 52-वीक लो से 116% की बढ़त हासिल की है। मई में डिफेंस शेयरों में तेजी आई, इस कारण से डेटा पैटर्न के शेयर में जबरदस्त रिकवरी आई। इस साल 3 मार्च को यह मल्टीबैगर स्टॉक 52-वीक लो 1350.50 रुपये पर आ गया था। मौजूदा सत्र में, स्टॉक ने 2920 रुपये का हाई लेवल को टच किया। यह दिखाता है कि स्टॉक ने ती महीने में ही 116% रिटर्न दिया है।

बता दें कि इस शेयर ने तीन सालों में 279% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। वहीं, दो सालों में 72.45% की बढ़ोतरी हुई है।

डेटा पैटर्न्स के शेयर अपने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। मौजूदा सत्र में बीएसई पर डेटा पैटर्न्स का शेयर 2861.70 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले बढ़कर 2920 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी का मार्केट कैप 16,049 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

30 मई को कंपनी के शेयर 2845.75 रुपये प्रति शेयर पर क्लोज हुआ। स्टॉक का एक साल का बीटा 1.1 है।

टेक्नीकल चार्ज के हिसाब से डेटा पैटर्न का आरएसआई 69.5 पर है। यह दिखाता है कि स्टॉक ओवरबॉट है और न ही ओवरसोल्ड है।

ब्रोकरेज नुवामा ने 3700 रुपये के प्राइस टारगेट के साथ स्टॉक पर खरीदारी की सलाह दी है। यह गोल 5 जुलाई 2024 को हासिल किए गए 3654.75 रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर से काफी आगे है।

अगले 18-24 महीनों में 20-30 बिलियन रुपये की ठोस पाइपलाइन के साथ, कंपनी को वित्त वर्ष 26 में 10 बिलियन रुपये से अधिक के इनफ्लो की उम्मीद है। इसके अलावा, कंपनी अगले दो से तीन सालों में बुनियादी ढांचे और कैपेसिटी विस्तार में 1.5 बिलियन रुपये का निवेश करने की योजना बना रहे हैं।

वित्त वर्ष 2026 को लेकर कंपनी ने कहा कि उसे वित्त वर्ष 2025 में रेवेन्यू में 36.3% की बढ़ोतरी के मुकाबले 20-25% की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 2026 में EBITDA मार्जिन 35-40% के बीच रहने की संभावना है, जबकि वित्त वर्ष 2025 में यह 38.8% था। कंपनी के पास अगले 18-24 महीनों में 2000-3000 करोड़ रुपये की मजबूत ऑर्डर बुक है।

ब्रोकरेज फर्म निर्मल बंग ने शेयर का टारगेट प्राइस 3,401 रुपये रखा है। कंपनी अगले दो वर्षों में 1.5 अरब रुपये के अतिरिक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर की प्लान बना रही है।

31 मार्च, 2025 तक, कंपनी के पास एक मजबूत लिक्विडिटी स्थिति है, जिसमें 4.53 बिलियन पाउंड से अधिक कैश। पूरे वर्ष के दौरान, डेटा पैटर्न ने रक्षा मंत्रालय और विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से पर्याप्त राडार और ईडब्ल्यू ऑर्डर के साथ महत्वपूर्ण सफलता हासिल की।

रक्षा फर्म का संबंध ब्रह्मोस मिसाइल से भी है, जिसका इस्तेमाल हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान के हवाई ठिकानों पर हमला करने के लिए किया गया था।

डेटा पैटर्न ने डीआरडीओ और ब्रह्मोस से इनपुट और सहायता लेकर ब्रह्मोस मिसाइल चेकआउट उपकरण बनाया है। यह इकाई मिसाइल के नाभि और रखरखाव कनेक्शन के साथ इंटरफेस करके उसके प्रदर्शन का गहन मूल्यांकन करती है।

डेटा पैटर्न्स (इंडिया) लिमिटेड एक भारत-आधारित वर्टिकल इंटीग्रेटेड डिफेंस और एयरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स सॉल्यूशन देता है। यह स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा प्रोडक्ट इंडस्ट्री की सेवा करता है। इसके पोर्टफोलियो में COTS बोर्ड, ATE और टेस्ट सिस्टम, स्पेस सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव शामिल हैं। यह COTS मॉड्यूल उत्पादों को डिजाइन करता है जिनका उपयोग रग्ड एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म में किया जाता है।