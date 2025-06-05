scorecardresearch
BT TV
Newgen Software Share: 8% भागा आईटी शेयर, नए ऑर्डर मिलने से झूमा स्टॉक

Newgen Software Share: 8% भागा आईटी शेयर, नए ऑर्डर मिलने से झूमा स्टॉक

Newgen Software Share: आज आईटी शेयर Newgen Software के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयर खुलते ही 8 फीसदी चढ़ गया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 5, 2025 13:32 IST
Newgen Software Technologies के शेयर गुरुवार को सुबह 9% तक उछल गए। कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट से नया ऑर्डर मिलने की खबर के बाद निवेशकों में जोश देखने को मिला। शेयर ₹1,224.60 से बढ़कर ₹1,335.70 पर पहुंच गया। इस तेजी के साथ कंपनी का मार्केट कैप ₹17,836 करोड़ तक पहुंच गया।

बुधवार को एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे इंटरनेशनल मार्केट से करीब $2.5 मिलियन (लगभग ₹20.8 करोड़) का नया ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर Enterprise Workflow और Content Management System की सप्लाई और इम्प्लीमेंटेशन के लिए है। यह प्रोजेक्ट 5 सालों में पूरा किया जाएगा, जिसमें लाइसेंसिंग, इम्प्लीमेंटेशन और सपोर्ट सर्विस शामिल हैं।

इस डील के तहत Newgen के डिजिटल सॉल्यूशन्स को क्लाइंट के कई बिजनेस सेक्टर्स में लागू किया जाएगा। कंपनी का उद्देश्य क्लाइंट के पूरे बिजनेस प्रोसेस को डिजिटल और ऑटोमेटेड बनाना है। Newgen का प्लेटफॉर्म AI आधारित समाधान, गवर्नेंस और इंटीग्रेशन इकोसिस्टम के साथ आता है।

कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिवाकर निगम ने कहा हमारे ग्राहकों की संख्या जिनका बिलिंग ₹5 करोड़ से ऊपर है, अब 65 से बढ़कर 87 हो चुकी है। खासकर अमेरिका में हमने मजबूत ग्रोथ और डील्स देखी हैं।

Newgen Software का शेयर पिछले एक साल में 43.56% चढ़ चुका है, जबकि तीन महीने में इसमें 26% की तेजी आई है। अगर पिछले दो साल की बात करें तो इसमें 277% का जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 15 जनवरी 2025 को स्टॉक ने ₹1,795.90 का ऑल-टाइम हाई बनाया था, जबकि 7 अप्रैल 2025 को यह ₹740.05 के 52 वीक लो पर पहुंचा था।

कंपनी ने चौथी तिमाही (Q4) में ₹108.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल के इसी तिमाही में ₹105.26 करोड़ था। तिमाही आधार पर प्रॉफिट में 21.6% और रेवेन्यू में 12.7% का उछाल देखा गया।

पूरे वित्त वर्ष 2025 में कंपनी का प्रॉफिट ₹315.2 करोड़ रहा, जो FY24 के ₹251.6 करोड़ से 20.5% ज्यादा है। वहीं रेवेन्यू 19.5% बढ़कर ₹1,486.8 करोड़ पहुंच गया। यह ग्रोथ मुख्य रूप से लाइसेंस और इम्प्लीमेंटेशन रेवेन्यू के दम पर आई है।

Newgen Software Technologies एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (NewgenONE) है, जो ऑटोमेशन, कंटेंट मैनेजमेंट, कस्टमर एंगेजमेंट और AI क्लाउड सॉल्यूशन्स पर आधारित है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 5, 2025