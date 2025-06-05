Stock To Pick: Jeffries को पसंद ये शेयर, लिस्ट में HAL, Siemens के साथ L&T का नाम

अगर आप शेयर बाजार में इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अच्छे स्टॉक्स की तलाश में हैं, तो जेफरीज (Jefferies) की ताजा रिपोर्ट आपके लिए काफी काम की हो सकती है। यह एक मशहूर ब्रोकरेज फर्म है, जिसने हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL), सिएमेंस (Siemens), एलएंडटी (L&T) और केईआई इंडस्ट्रीज (KEI Industries) को अपने टॉप इनवेस्टमेंट पिक्स में शामिल किया है।

Jefferies ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ऑर्डर की संख्या में जबरदस्त बढ़त हुई है। खासकर डिफेंस सेक्टर में ऑर्डर फ्लो साल-दर-साल 89% तक बढ़ा है। इस तेजी के चलते कंपनियों की कमाई का अनुमान भी अब बेहतर दिख रहा है।

Jefferies का मानना है कि HAL एक मजबूत डिफेंस कंपनी है। इसके पास करीब ₹1.7 लाख करोड़ का ऑर्डर पाइपलाइन है। ब्रोकरेज ने HAL के लिए बेस केस टारगेट ₹6,475 बताया है, यानी लगभग 30% तक की तेजी की उम्मीद है। वहीं, बुल केस यानी बेहतर स्थिति में यह स्टॉक ₹7,500 तक जा सकता है, जो कि 50% से ज्यादा रिटर्न दे सकता है।

Siemens भी Jefferies की लिस्ट में शामिल है। कंपनी से एक्सपोर्ट बढ़ने, मुनाफे में सुधार और एसेट टर्नओवर बेहतर होने की उम्मीद है। बेस केस में इसका टारगेट ₹3,700 बताया गया है यानी करीब 12% का रिटर्न मिल सकता है। बुल केस में यह ₹4,500 तक जा सकता है, जो कि 36% तक की तेजी दिखाता है।

Jefferies ने L&T के लिए बेस केस टारगेट ₹3,965 तय किया है। इसका मतलब है कि अभी के भाव से इसमें 9% तक का फायदा हो सकता है। ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी की कमाई में हर साल 18% की ग्रोथ हो सकती है, खासकर हाइड्रोकार्बन और हेवी इंजीनियरिंग बिजनेस में ऑपरेटिंग मार्जिन सुधरने के कारण।

चारों कंपनियों में KEI Industries को सबसे ज्यादा दमदार माना गया है। Jefferies ने इसके लिए ₹5,625 का बुल केस टारगेट दिया है, यानी करीब 59% तक रिटर्न की संभावना है। ब्रोकरेज का कहना है कि FY25 से FY27 के बीच KEI की कमाई सालाना 31% की दर से बढ़ सकती है, खासकर रिटेल मार्जिन में सुधार के चलते।

Jefferies की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि डिफेंस, पावर और रेलवे जैसे सेक्टरों में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना हुआ है, जिससे इन कंपनियों को लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं। इसी वजह से Jefferies ने इन कंपनियों को इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में निवेश के लिए बेस्ट ऑप्शन बताया है।