Brokerage Report: ब्रोकरेज ने दिया RIL, M&M, Adani Ports समेत टॉप शेयर का नया टारगेट, जानें जारी रहेगी तेजी या नहीं

Brokerage Report Today: गुरुवार को शेयर बाजार के दोनों सूचकांक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इस तेजी के बीच ब्रोकरेज की रिपोर्ट आ गई है। ब्रोकरेज ने टॉप पिक शेयर जैसे- रिलायंस अडानी पोर्ट, महिंद्रा आदि पर रिपोर्ट जारी की है। नीचे इन शेयरों का नया टारगेट प्राइस जानते हैं।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL)

ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को 'Overweight' की रेटिंग दी है। इसके अलावा फर्म ने शेयर का टारगेट प्राइस 1,568 रुपये रखा है।

रिपोर्ट में फर्म का मानना है कि कंपनी की कमाई अगले दो साल में बेहतर होगी। कमजोर कमोडिटी प्रॉफिट के कारण स्टॉक दबाव में था, लेकिन अब मार्जिन कम होने के बाद इसमे दोबारा तेजी आ सकती है।

महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M)

HSBC ने M&M को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने स्टॉक का टारगेट 3,470 रुपये तय किया है। फर्म का मानना है कि अगले 12-18 महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) का मार्जिन में सुधार देखने को मिल सकता है। हालांकि, अगर ईवी व्हीकल की बिक्री कम होती है तो यह जोखिम भरा हो सकता है।

पीबी फिनटेक (PB Fintech)

ब्रोकरेज फर्म Citi ने PB Fintech की रेटिंग 'BUY' किया और टारगेट प्राइस भी 2,185 कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का रिटेल हेल्थ इंश्योरेंस में मजबूती ग्रोथ देखने को मिला है।

अडानी पोर्ट्स (Adani Ports)

Kotak Institutional Equities ने Adani Ports के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने स्टॉक का अगला टारगेट 1,750 रुपये सेट किया है।

कंपनी ने पिछले पांच साल में अपना कर्ज कम किया है। इसके अलावा कंपनी ने नए पोर्ट एसेट्स के लिए 4 बिलियन डॉलर का निवेश किया है।

यूनाइटेड स्पिरिट्स (United Spirits)

ब्रोकरेज Citi ने United Spirits की रेटिंग 'BUY' कर दी है। इसके अलावा टारगेट प्राइस भी 1,800 रुपये किया है। फर्म का मानना है कि आगे के 2-3 तिमाही में कंपनी के प्रीमियम प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी। अगले दो-तीन साल तक कंपनी का EBITDA मार्जिन स्थिर रह सकता है।

वेलस्पन लिविंग (Welspun Living)

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने वेलस्पन लिविंग के शेयर को 'BUY' रेटिंग दी है। Jeffries ने शेयर का टारगेट प्राइस 185 रुपये कर दिया है। फर्म का मानना है कि कंपनी को भारत-US/EU ट्रेड एग्रीमेंट से फायदा होगा।