Vedanta Share: अनिल अग्रवाल का शेयर फोकस में, Fundraising की खबर से दौड़ा स्टॉक

Stock In Focus: अनिल अग्रवाल (Anil Aggarwa;) की मेटल और माइनिंग कंपनी वेदांता के शेयर गुरुवार को फोकस में है। कंपनी ने बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपडेट दिया था, जिसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक तेजी से ट्रेड कर रहे हैं।

सुबह 10.30 बजे वेदांता के शेयर (Vedanta Share) 0.27 फीसदी की तेजी के साथ ₹438 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं।

advertisement

फंड जुटाने की प्लानिंग (Vedanata Fundraising)

4 जून को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी अनसिक्योर्ड बॉन्ड के जरिये 500 करोड़ रुपये का फंड जुटाने की प्लानिंग कर रही है। इस फंड से कंपनी अपने डेट को खत्म करेगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेगी।

इसके लिए कंपनी तीन तरह के बॉन्ड जारी करेगी। पहले ट्रांजे के तौर पर 2,250 करोड़ रुपये का होगा जिसमें 750 करोड़ रुपये ग्रीनशू ऑप्शन के तौर पर रहेंगे जो दिसंबर 2027 में मैच्योर होगा। वहीं, दूसरा 100 करोड़ रुपये का ऑप्शन रहेगा जिसमें 75 करोड़ ग्रीनशू होंगे, जिसका टेन्योर तीन साल का होगा। तीसरा, दो साल के मैच्योरिटी वाला 850 करोड़ रुपये का ट्रांजे होगा।

कंपनी का कर्ज घटा

मार्च 2025 में वेदांता का नेट डेट घटकर 53,251 करोड़ रुपये हो गया। जबकि, एक साल पहले कंपनी का नेट डेट 3,000 करोड़ था। वेदांता की पेरेंट कंपनी Vedanta Resources का भी डेट FY25 में घटकर 5 बिलियन डॉलर हो गया है।

वेदांता का नेट प्राफिट सालाना आधार पर 118 फीसदी बढ़ा है। मार्च तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4,961 करोड़ रहा। वहीं, EBITDA 30.8 फीसदी बढ़कर 11,466 करोड़ रुपये हो गया।

क्या है एक्सपर्ट की राय (Vedanta Share Price Target)

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा Vedanta फिलहाल एक ब्रॉडर डाउनट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, जहां डेली चार्ट पर लगातार लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। हालांकि, अब यह स्टॉक एक अहम सपोर्ट जोन ₹437–₹430 के करीब पहुंच रहा है, जो पहले इसका ऑल टाइम हाई था और अब एक संभावित सपोर्ट की तरह काम कर सकता है।

इस लेवल पर पहले भी खरीदारी देखने को मिली है, और अगर यहां पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, तो यह शॉर्ट-टर्म रिवर्सल या बाउंस का संकेत हो सकता है। ऐसे में अगला टारगेट ₹470 होगा, जो स्टॉक के लिए अगला रेसिस्टेंस है, और डेली क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉपलॉस ₹428 पर रखना चाहिए।

लक्ष्मिश्री इनवेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड अंशुल जैन के अनुसार Vedanta ने पिछले 55 हफ्तों से ₹480–₹375 के बड़े रेंज में कंसोलिडेशन किया है। हाल ही में स्टॉक ने एक फेल्ड लो बनाया है, जिससे संकेत मिलता है कि कमजोर लॉन्ग पोजिशन बाहर हो चुके हैं और शॉर्ट्स फंस सकते हैं। यह सेटअप ₹480 के ऊपरी लेवल तक एक रैली की संभावना को बढ़ाता है। अगर ₹480–₹485 के जोन से ऊपर टिकता है, तो इसमें एक नई तेजी शुरू हो सकती है, जिससे ₹600 तक का रास्ता खुल सकता है। रेंज के अंदर जमा हो रही खरीदारी दर्शाती है कि स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश बना हुआ है।

advertisement

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Vedanata Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक पिछले एक महीने में वेदांता के शेयर 3.21 फीसदी गिर हैं। वहीं, साल भर में स्टॉक करीब 1 फीसदी गिरा है। शेयर ने पांच साल में 38 फीसदी का रिटर्न दिया है, जबकि पांच साल में 315 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52-वीक हाई 527 रुपये है और 52-वीक लो ₹362.20 है।