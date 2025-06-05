scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारMultibagger Share: एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाने वाली कंपनी के शेयर फोकस में, महीने भर में 61% चढ़ा स्टॉक

Multibagger Share: एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाने वाली कंपनी के शेयर फोकस में, महीने भर में 61% चढ़ा स्टॉक

Zen Technologies Share: डिफेंस कंपनी के शेयर अभी भी फोकस में है। एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाने वाली कंपनी Zen Technologies के शेयर ने महीने भर में 61 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 5, 2025 10:49 IST
Zen Technologies Share
Zen Technologies Share

Multibagger Share: शेयर बाजार में डिफेंस स्टॉक (Defene Stock) फोकस में बने हुए हैं। इनमें से एक जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) लिमिटेड स्टॉक ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। 

कंपनी के शेयर (Zen Technologies Share) 5 जून को लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह करीब 10.10 बजे स्टॉक (Zen Technologies Share Price) 0.34 फीसदी गिरकर 2197.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, बुधवार को कंपनी के शेयर ₹2229.80 पर क्लोज हुए थे। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

निवेशकों को किया मालामाल

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 61 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 138 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 5,153 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

शेयर में जारी तेजी ने जेन टेक्नोलॉजीज को डिफेंस सेक्टर का उभरता हुआ स्टॉक बना दिया है। 

क्या करती है कंपनी? 

जेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस सेक्टर के उपकरण बनाती है। कंपनी ने उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम बनाया है जो आधुनिक युद्ध और सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभाते हैं। 

इसके अलावा कंपनी सिमुलेटर-बेस्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशन भी देती है जो  सैन्य और अर्धसैनिक बलों के लिए युद्ध प्रशिक्षण में मद करती है। 

शेयर में क्यों आई तेजी? 

डिफेंस सेक्टर के शेयरों में आई तेजी के पीछे भारत सरकार का काफी हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने रक्षा क्षेत्र में  'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया है। जेन टेक्नोलॉजीज को सरकार के इसी बढ़ावा से फायदा हुआ है। 

क्या है एक्सपर्ट की सलाह

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी का विकास भविष्य में भी जारी रह सकता है। कंपनी की मजबूत तकनीकी क्षमताएं और सरकार से समर्थन से स्टॉक में तेजी आ सकती है। हालांकि, निवेशकों को बाजार के जोखिमों से सावधान रहने की जरूरत है। 

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार Zen Technologies में मजबूती के साफ संकेत दिख रहे हैं, जहां स्टॉक सभी अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है। इसमें लगातार हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो एक मजबूत अपट्रेंड को दर्शाता है।

फिलहाल स्टॉक ₹2,200 के महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट हो रहा है। अगर यह लेवल decisively ब्रेक होता है, तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ₹2,627 की ओर तेजी से बढ़ सकता है।

हालांकि, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि RSI लगभग 80 के पास है, जो ओवरबॉट कंडीशन को दिखाता है। इसका मतलब है कि अगली तेजी से पहले मामूली करेक्शन या कंसोलिडेशन हो सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 5, 2025