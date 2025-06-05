Multibagger Share: एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाने वाली कंपनी के शेयर फोकस में, महीने भर में 61% चढ़ा स्टॉक

Multibagger Share: शेयर बाजार में डिफेंस स्टॉक (Defene Stock) फोकस में बने हुए हैं। इनमें से एक जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) लिमिटेड स्टॉक ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है।

कंपनी के शेयर (Zen Technologies Share) 5 जून को लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सुबह करीब 10.10 बजे स्टॉक (Zen Technologies Share Price) 0.34 फीसदी गिरकर 2197.75 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। वहीं, बुधवार को कंपनी के शेयर ₹2229.80 पर क्लोज हुए थे।

निवेशकों को किया मालामाल

पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 61 फीसदी का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 138 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में शेयर ने 5,153 फीसदी का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है।

शेयर में जारी तेजी ने जेन टेक्नोलॉजीज को डिफेंस सेक्टर का उभरता हुआ स्टॉक बना दिया है।

क्या करती है कंपनी?

जेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस सेक्टर के उपकरण बनाती है। कंपनी ने उन्नत एंटी-ड्रोन सिस्टम बनाया है जो आधुनिक युद्ध और सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभाते हैं।

इसके अलावा कंपनी सिमुलेटर-बेस्ड ट्रेनिंग सॉल्यूशन भी देती है जो सैन्य और अर्धसैनिक बलों के लिए युद्ध प्रशिक्षण में मद करती है।

शेयर में क्यों आई तेजी?

डिफेंस सेक्टर के शेयरों में आई तेजी के पीछे भारत सरकार का काफी हाथ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया है। जेन टेक्नोलॉजीज को सरकार के इसी बढ़ावा से फायदा हुआ है।

क्या है एक्सपर्ट की सलाह

मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि कंपनी का विकास भविष्य में भी जारी रह सकता है। कंपनी की मजबूत तकनीकी क्षमताएं और सरकार से समर्थन से स्टॉक में तेजी आ सकती है। हालांकि, निवेशकों को बाजार के जोखिमों से सावधान रहने की जरूरत है।

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना के अनुसार Zen Technologies में मजबूती के साफ संकेत दिख रहे हैं, जहां स्टॉक सभी अहम मूविंग एवरेजेस के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है। इसमें लगातार हायर हाई और हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, जो एक मजबूत अपट्रेंड को दर्शाता है।

फिलहाल स्टॉक ₹2,200 के महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस लेवल के पास कंसोलिडेट हो रहा है। अगर यह लेवल decisively ब्रेक होता है, तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई ₹2,627 की ओर तेजी से बढ़ सकता है।

हालांकि, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि RSI लगभग 80 के पास है, जो ओवरबॉट कंडीशन को दिखाता है। इसका मतलब है कि अगली तेजी से पहले मामूली करेक्शन या कंसोलिडेशन हो सकता है।