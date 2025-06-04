Paytm Share: फिर दौड़ा पेटीएम, सिंगापुर से आई खबर के बाद ₹950 पहुंचा भाव

पेटीएम की मूल कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस के शेयर आज 2.4% तक चढ़ गए थे। शेयर का भाव ₹950.75 प्रति शेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। शेयर की कीमत में यह उछाल इसकी सहायक कंपनी पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज द्वारा सिंगापुर में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन की घोषणा के बाद आया है।

आज सुबह 11:45 बजे पेटीएम शेयर 1.56% बढ़कर ₹942.5 पर कारोबार कर रहा था, जबकि बीएसई सेंसेक्स 0.21% बढ़कर 80,907.36 पर था। कंपनी का एम-कैप ₹60,122.88 करोड़ है, जिसका 52-वाक का उच्चतम स्तर ₹1,063 और न्यूनतम स्तर ₹338 है।

पेटीएम के शेयर पिछले एक साल में 3% गिरा है, जबकि बीएसई सेंसेक्स में लगभग 12% की वृद्धि हुई है। 3 जून, 2025 को बाजार बंद होने के बाद पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज ने सिंगापुर में एक सहायक कंपनी स्थापित करके अपने अंतरराष्ट्रीय मार्केट का विस्तार करने की अपनी योजना का खुलासा किया।

निदेशक मंडल ने पेटीएम सिंगापुर में 10 एसजीडी प्रति शेयर के हिसाब से 25,000 इक्विटी शेयर पाने करने के लिए 250,000 एसजीडी की मेंबर राशि को मंजूरी दी। इस स्ट्रैटेजी कदम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पेटीएम की उपस्थिति को बढ़ाना है।

डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पेटीएम ऑनलाइन और इन-स्टोर भुगतान, मोबाइल रिचार्ज, यूटिलिटी बिल भुगतान, टिकट बुकिंग और पीयर-टू-पीयर मनी ट्रांसफर जैसी कई तरह की सर्विस देता है। सिंगापुर में यह विस्तार पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

उद्योग विश्लेषक इस विकास को पेटीएम की बाजार स्थिति और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखते हैं, खासकर बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था के बीच। अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर कंपनी का रणनीतिक ध्यान डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म के व्यापक रुझानों के साथ संरेखित है जो विकास के नए रास्ते तलाश रहे हैं।