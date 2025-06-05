scorecardresearch
BT TV
PNC Infratech Share: ₹300 वाला शेयर 10% भागा, नुवामा औक एक्सिस ने दिया नया टारगेट

PNC Infratech Share: ₹300 वाला शेयर 10% भागा, नुवामा औक एक्सिस ने दिया नया टारगेट

Brokerage Report: 5 जून 2025 को PNC Infratech के शेयर 10 फीसदी चढ़ गए। शेयर में तेजी आने के बाद ब्रोकरेज ने स्टॉक का नया टारगेट सेट किया है।

Priyanka Kumari
New Delhi, Jun 5, 2025 12:32 IST
PNC Infratech Share

PNC Infratech Share Price: PNC Infratech Ltd के शेयर गुरुवार को 10 फीसदी चढ़ गए। आज स्टॉक 285.25 रुपये पर खुला था और 318.50 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। करीब 12.5 बजे कंपनी के शेयर 8.96 फीसदी की तेजी के साथ ₹310.65 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहे थे।

कंपनी ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिये हैं। मार्च 2025 में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में गिरावट आई है। 

ब्रोकरेज फर्म Nuvama के अनुसार चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 31 फीसदी गिरकर 1,410 करोड़ रुपये रहा। वहीं, EBITDA मार्जिन भी 12.4 फीसदी हो गया। प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स (PAT) भी चौथी तिमाही में 34 फीसदी गिरा है।

ब्रोकरेज की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का ऑर्डर बुक FY25 के अंत में 17,800 करोड़ रुपये हो गया है। 

बता दें कि मार्च 2025 में कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 56.07 फीसदी थी।  

कंपनी के तिमाही नतीजे के बाद नुवामा ने स्टॉक का टारगेट प्राइस ₹281 से बढ़ाकर ₹286 कर दिया है। हालांकि, फर्म ने शेयर को  'HOLD' रेटिंग दी है। वहीं, दूसरी तरफ Axis Securities ने स्टॉक को 'BUY' रेटिंग दी और टारगेट प्राइस ₹340 कर दिया।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (PNC Infratech Ltd Share Performance)

PNC Infratech Ltd शेयर का 52-वीक हाई ₹552 है और 52-वीक लो ₹235.70 है। शेयर में आई तेजी के बाद कंपनी का मार्केट-कैप 7,969.39 करोड़ रुपये हो गया है। 

स्टॉक की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के अनुसार पिछले एक महीने में स्टॉक 15 फीसदी चढ़ा है। हालांकि, एक साल में स्टॉक 33.90 फीसदी गिरा है। शेयर ने पांच साल में 165 फीसदी का रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 5, 2025