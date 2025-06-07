Bonus Share: दो कंपनी ने दिया निवेशकों को बोनस का तोहफा, चेंक करें- RECORD DATE

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारBonus Share: दो कंपनी ने दिया निवेशकों को बोनस का तोहफा, चेंक करें- RECORD DATE

शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर हैं। हेल्थ केयर और टैक्सटाइल सेक्टर की कंपनी ने बोनस शेयर का एलान किया है। आर्टिक ल में इनका रिकॉर्ड डेट जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 7, 2025 12:18 IST
bonus share
शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए शुक्रवार की शाम दो अच्छी खबरें लेकर आई। बीएसई स्मॉलकैप में शामिल हेल्थकेयर कंपनी Vimta Labs और टैक्सटाइल सेक्टर की कंपनी Shine Fashions (India) ने अपने-अपने निवेशकों को बोनस शेयर देने का ऐलान किया है। इन दोनों कंपनियों ने साथ ही यह भी बताया है कि बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट कब होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास तय तारीख को इन कंपनियों के शेयर होंगे, तो आप बोनस शेयर पाने के हकदार बनेंगे।

Vimta Labs ने अपने शेयरधारकों को बताया कि उन्होंने कंपनी ने बोनस शेयर स्कीम को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने साफ कहा है कि जिनके पास 2 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर हैं, उन्हें एक अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेगा। यानी 1:1 के रेश्यो में बोनस दिया जाएगा। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 13 जून 2025 तय की है। अगर इस तारीख को जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में Vimta Labs के शेयर होंगे उन्हें बोनस शेयर मिल जाएगा।

हालांकि कंपनी के इस ऐलान के बावजूद शुक्रवार को शेयर बाजार में इसका असर थोड़ा कमजोर रहा। Vimta Labs के शेयर में करीब 1 फीसदी की गिरावट देखी गई।

वहीं दूसरी तरफ Shine Fashions ने भी बाजार बंद होने के बाद एक बड़ी घोषणा की। कंपनी ने कहा है कि वह अपने निवेशकों को एक नहीं बल्कि 7 बोनस शेयर देगी। हर 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले शेयर पर 7 और शेयर मिलेंगे। यानी अगर आपके पास 1 शेयर है तो वह बोनस मिलने के बाद बढ़कर 8 हो जाएगा। यह निवेशकों के लिए काफी फायदेमंद सौदा है, क्योंकि इससे उनके पास ज्यादा शेयर होंगे और भविष्य में मुनाफा कमाने का मौका भी बढ़ेगा।

शाइन फैशंस ने इसके साथ ही यह भी बताया है कि बोनस के अलावा वह निवेशकों को डिविडेंड भी देने जा रही है। कंपनी ने 0.125 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी बोनस के साथ ही 4 जुलाई 2025 तय की गई है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jun 7, 2025