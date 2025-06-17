17 जून 2025 (मंगलवार) को Vishal Mega Mart के शेयर में शानदार बिकवाली आई। बाजार खुलते ही कंपनी के स्टॉक 8% तक गिर गए थे। करीब 10.30 बजे कंपनी के स्टॉक 3.41% गिरकर ₹120.59 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे थे। बता दें कि प्रमोटर ने 10 फीसदी तक की हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। इस खबर के बाद निवेशकों ने धड़ाधड़ शेयर बेचना शुरू कर दिया।

प्रमोटर बेच रहे बड़ी हिस्सेदारी

Samayat Services के पास मार्च 2025 तक Vishal Mega Mart में 74.55% हिस्सेदारी थी। अब खबर है कि वह करीब ₹9,896 करोड़ की वैल्यू के शेयर (Block Deals) के जरिए बेचने जा रहा है। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि प्रमोटर ₹5,057 करोड़ की वैल्यू के शेयर बेच सकता है। इससे बाजार में घबराहट फैल गई और शेयर की कीमत नीचे गिर गई।

CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, इस डील का फ्लोर प्राइस ₹110 रखा गया है, जो कि पिछले बंद भाव से करीब 11.9% कम है। इसका मतलब है कि निवेशकों को यह डील सस्ती लग सकती है, लेकिन इससे स्टॉक पर दबाव बना रहेगा।

इस बड़े लेन-देन में Kotak Mahindra Capital और Morgan Stanley को एडवाइजर (Advisors for Block Trade) बनाया गया है।

विशाल मेगा मार्ट शेयर परफॉर्मेंस (Vishal Mega Mart Share Performance)

विशाल मेगा मार्ट के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पूरे साल में शेयर 18 फीसदी चढ़ा है। पिछले 6 महीने में स्टॉक में 11.68 फीसदी की तेजी आई है। इसका मतलब है कि शेयर ने लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस किया है।

क्या है ब्रोकरेज की राय

Motilal Oswal Financial Services (MOFSL) की रिपोर्ट के मुताबिक FY25 में सभी वैल्यू रिटेलर्स की ग्रॉस मार्जिन (Gross Margin) 50 बेसिस प्वाइंट बढ़कर 29% हो गई। Vishal Mega Mart की ग्रॉस मार्जिन FY25 में 80 bps बढ़ी, जबकि चौथी तिमाही में यह 180 bps बढ़ी। इसकी बड़ी वजह कंपनी के प्राइवेट लेबल ब्रांड्स का बढ़ता शेयर है।

MOFSL के अनुसार, Vishal Mega Mart इस सेक्टर का लगभग 60% रेवेन्यू देता है और ज्यादा मुनाफा और कैश फ्लो भी यही कंपनी पैदा कर रही है। यानी यह कंपनी अपने सेक्टर में सबसे मजबूत स्थिति में है।

कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शानदार

FY25 में Vishal Mega Mart के साथ-साथ V-Mart, Style Bazaar और V2 Retail जैसी कंपनियों ने मिलकर 24% रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की। इसमें 16% ग्रोथ रिटेल एरिया के बढ़ने और Same Store Sales Growth (SSSG) के दोहरे अंकों में बढ़ने से आई। कंपनी ने खासतौर पर V2 Retail ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया।

कंपनी का प्री-Ind AS EBITDA मार्जिन FY25 में 180 bps बढ़कर 8.2% पहुंच गया। इससे पहले इतनी मजबूती कम ही देखने को मिली थी। कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी ₹400 करोड़ से बढ़कर ₹1,000 करोड़ हो गया।