scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारखुलते ही धड़ाम से गिरा वेदांता की इस कंपनी का शेयर, ₹500 से नीचे आ गया स्टॉक प्राइस

खुलते ही धड़ाम से गिरा वेदांता की इस कंपनी का शेयर, ₹500 से नीचे आ गया स्टॉक प्राइस

आज के कारोबारी सत्र में हिंदुस्तान जिंक के शेयर लाल निशान पर ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी के स्टॉक का प्राइस ₹500 से कम हो गया है। 

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 18, 2025 10:30 IST
Hindustan Zinc stock fell over 2% to Rs 520 on BSE. Market cap of the firm declined to Rs 2.20 lakh crore.
Hindustan Zinc stock fell over 2% to Rs 520 on BSE. Market cap of the firm declined to Rs 2.20 lakh crore.

18 जून 2025 (बुधवार) के कारोबारी सत्र में वेदांता (vedanta) की कंपनी हिंदुस्तान जिंक (Hindustan Zinc) के स्टॉक में बड़ी बकवाली आई। बाजार खुलते ही कंपनी के शेयर 6% गिर गए। इस गिरावट के बाद कंपनी के शेयर का भाव 500 रुपये से कम हो गया है। 

सुबह 10.15 बजे कंपनी के शेयर (hindustan zinc share)  5.39 फीसदी टूटकर ₹460.20 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों गिरा कंपनी का स्टॉक

हिंदुस्तान जिंक के शेयर में गिरावट का कारण ब्लॉक डील है। मंगलवार को CNBC-आवाज ने सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता अपने 1.6 फीसदी की हिस्सेदारी को बेचने वाली है। इस ब्लॉक डील का फ्लोर प्राइस 452.5 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया है। 

कितनी है शेयर-होल्डिंग? (Hindustan Zinc ShareHolding Pattern)

बता दें कि पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही यानी मार्च तिमाही में वेदांता के पास हिंदुस्तान जिंक में 63.42 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं, सरकार के पास 25% हिस्सेदारी है। इसी तरह विदेशी निवेशकों और LIC के पास भी कंपनी की हिस्सेदारी है। रिटेन इन्वेस्टर के पास 2.5 फीसदी हिस्सेदारी है।

कंपनी दे रही तगड़ा डिविडेंड (Hindustan Zinc Divdend)

 कंपनी ने 17 जून को शेयरधारकों के लिए डिविडेंड देने का एलान किया है। कंपनी शेयरहोल्र्स को हर शेयर पर ₹10 का अंतरिम डिविडेंड (Interim Dividend) दे रही है। इसका मतलब है कि वेदांता को करीब 2,679 करोड़ रुपये का डिविडेंड मिलेगा। 

कंपनी बढ़ाएगी अपना प्रोडक्शन

हिंदुस्तान जिंक ने कंपनी के प्रोडक्शन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी के बोर्ड ने जिंक, लेड और सिल्वर के प्रोडक्शन को दोगुना करने के प्लान को मंजूरी दे  दी है। इसके लिए कंपनी इंटीग्रेटेड रिफाइन्ड मेटल कैपेसिटी को 250 ktpa तक बढ़ाएगी। कंपनी 36 महीने में य प्रोजेक्ट पूरा कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी 12,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 18, 2025